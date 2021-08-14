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Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за ливней

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Непогода оставила больше ста тысяч жителей Краснодарского края без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Краснодарскому краю.

По информации издания, электричество отсутствует у 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах. «Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах. Работают аварийно-восстановительные бригады», — объяснили в сообщении ГУМЧС.

В 14 муниципалитетах введен режим ЧС из-за непогоды. «Для усиления группировок в города Анапа, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

При этом, синоптики считают, что до 16 августа может выпасть еще до 140 мм осадков.
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