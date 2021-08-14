В Липецкой области до +31

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градус тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

С 10 августа по югу Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +26 до +31 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.



День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.

