У пенсионера в Ельце украли деньги с банковской карты

Мужчина подумал на знакомого, а денег лишил его обычный прохожий.

В дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу обратился пенсионер. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина сообщил о краже с его банковской карты 9 943 рублей 33 копеек.



Он рассказал, что на кануне отдыхал у знакомого. Выпили. А уже около полуночи его дочь отвезла его домой. По утру мужчина взял в руки телефон и увидел смс-сообщения о списании денег с его банковской карты. Ее он дома не нашел. После звонка другу понял, что у него тоже ее нет. Уже тогда ельчанин решил обратиться в полицию и заблокировать личный счёт.



По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счёта). Оперативники в рамках расследования установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. Он рассказал, что нашел карту у мусорных баков. Купил с ее помощью продукты питания и отправился на шоппинг, но он продолжался не долго.



- Его остановило лишь то, что в аптеке оплата не прошла из-за отсутствия денег. Вину свою он полностью признал и выдал сотрудникам полиции банковскую карту. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

