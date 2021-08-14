Происшествия

сегодня, 08:05

У пенсионера в Ельце украли деньги с банковской карты

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#кража
У пенсионера в Ельце украли деньги с банковской карты

Мужчина подумал на знакомого, а денег лишил его обычный прохожий. 

В дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу обратился пенсионер. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина сообщил о краже с его банковской карты 9 943 рублей 33 копеек.

Он рассказал, что на кануне отдыхал у знакомого. Выпили. А уже около полуночи его дочь отвезла его домой. По утру мужчина взял в руки телефон и увидел смс-сообщения о списании денег с его банковской карты. Ее он дома не нашел. После звонка другу понял, что у него тоже ее нет. Уже тогда ельчанин решил обратиться в полицию и заблокировать личный счёт.

По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счёта). Оперативники в рамках расследования установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. Он рассказал, что нашел карту у мусорных баков. Купил с ее помощью продукты питания и отправился на шоппинг, но он продолжался не долго.

- Его остановило лишь то, что в аптеке оплата не прошла из-за отсутствия денег. Вину свою он полностью признал и выдал сотрудникам полиции банковскую карту. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#кража

Комментарии (3)

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А это как объяснить?

10 минут назад
Светлана, Часто покупаю сигареты и сумма превышает 1700 и не какого пинка не в вожу, но чек и списание проходит. Хотя по карте стоит ограничение покупки без в вода пинка до 1000 руб.
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Шурик

19 минут назад
где сказано, что при единовременной? Он 9.5 раз ходил и по 1000 тратил без пин-кода
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Светлана

29 минут назад
Каким образом при единовременной покупке он смог это сделать , если при сумме больше тысячи терминал запрашивает пин код ?
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