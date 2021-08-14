Депутат Госдумы Михаил Тарасенко обратился к липчанам по случаю Дня физкультурника

«День физкультурника – это дань уважения каждому, кто выбирает активный и здоровый образ жизни.



Липецкая область славится спортивными традициями. Мы гордимся достижениями наших стрелков-олимпийцев. В копилке побед липецких легкоатлетов, пловцов, представителей игровых видов спорта и многих других – сотни медалей и наград российских и международных соревнований. Наша футбольная команда «Металлург» сегодня достойно представляет область в Футбольной национальной лиге.



Активно развиваются физкультурное движение. Для этого в Липецкой области создаются все условия: ежегодно в районах строятся новые спортивные площадки, ФОКи и стадионы. Чтобы физкультура и спорт были доступны каждому.

Дорогие друзья, здоровья вам, добра и новых спортивных успехов!»



Депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко



