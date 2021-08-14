После взрыва маршрутки в Воронеже соцсети и СМИ «похоронили» липчанку

Для 22-летней липчанки пятница 13-е стало и в самом деле неприятным днем. Ее фото разошлось по соцсетям и СМИ как погибшей во время взрыва воронежской маршрутки.





Поздно вечером 13 августа



«Девушка недоумевает, почему СМИ заявили о её смерти. Журналисты стали писать и звонить друзьям Ольги с просьбой прокомментировать её «гибель». Девушка считает, что её могли спутать с тёзкой. Через пару часов после публикации сообщения о смерти Ольги федеральные СМИ, а следом за ними и воронежские паблики, недостоверную информацию удалили. «Вести Воронеж» уточняют информацию, почему среди жертв трагедии называли живого человека. Не исключено, что СМИ действительно могли перепутать девушку с тёзкой» - говорится в сообщении «Вести Воронеж».



Вчера в Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе. Пострадали во время взрыва двадцать два человека, двое - погибли. Одна из погибших — 55-летняя женщина, второй жертвой СМИ и соцсети назвали 22—летнюю липчанку Ольгу Черникову, студентку ВГУ. Ее фото тут же появилось во многих изданиях и пабликах.Поздно вечером 13 августа «Вести-Воронеж» нашли телефон и дозвонились до той Ольге Черниковой, фото которой разошлось в Сети. Девушка находилась в Липецке и с ней все в порядке.«Девушка недоумевает, почему СМИ заявили о её смерти. Журналисты стали писать и звонить друзьям Ольги с просьбой прокомментировать её «гибель». Девушка считает, что её могли спутать с тёзкой. Через пару часов после публикации сообщения о смерти Ольги федеральные СМИ, а следом за ними и воронежские паблики, недостоверную информацию удалили. «Вести Воронеж» уточняют информацию, почему среди жертв трагедии называли живого человека. Не исключено, что СМИ действительно могли перепутать девушку с тёзкой» - говорится в сообщении «Вести Воронеж».