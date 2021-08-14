Репортаж с петлей на лёгких

Житель Задонска Владимир Красновский человек известный. Он потомок писателя Николая Задонского, хранитель его дома-музея. В прошлом Владимир Красновский – офицер воронежского РУБОпа, во время первой чеченской войны получил тяжелые ранения. Летом этого года Красновский вместе с женой пережил еще одно тяжелое испытание – заболевание COVID-19. У самого Красновского болезнь протекала в тяжелой форме. Все, что с ним происходило, он описал в предоставленном GOROD48 материале. Заголовок «Репортаж с петлей на легких» - его авторский. Именно так он назвал то, через что ему пришлось пройти. Получилось нечто в виде дневника.

Итак, слово Владимиру Красновскому:«16 июня, вторая половина дня. Моей жене Валентине становиться плохо, температура поднимается до 38,2. Даю ей парацетамол и аспирин, звоню знакомому доктору (для консультации) и он советует прямо с утра обратиться в «красную зону» поликлиники и провести тесты на коронавирус. Утром 17 июня вместе с женой приходим в «красную зону», поясняем, что, вот такие-то симптомы, что мы живём вместе в одном доме. Но никто нас особо не слушает, берут пробу ПЦР только у жены и отправляют нас домой со словами: «Вам позвонят, если это COVID-19». Никакого лечения нам не назначают. Ждём день, другой, никаких звонков из поликлиники нет, но температура растёт, у меня сильный кашель, у жены начинает болеть горло. 20 июня к середине дня становиться невыносимо: у Валентины болит горло и все мышцы, температура не снижается, затруднено дыхание, слабость непреодолимая. У меня также растёт температура и появляется сильнейший не останавливающийся кашель, от которого болят мышцы живота и грудной клетки, слабость появляется такая, будто атрофированы все мышцы тела, страшно болит голова, и преследует не прекращающийся тонкий звон в голове. Решаем ехать в приёмный покой Задонской ЦРБ. Вышедший к нам доктор констатирует нам заболевание предварительно «ОРВИ», назначает лечение и советует назавтра вызвать врача на дом или явиться в поликлинику на приём.И как раз, некоторое время спустя, раздается звонок из ЦРБ о том, что у жены проба ПЦР положительная. Начинается «тропа ужасов», огорчений и разочарований.21 июня к нам является доктор, которая констатирует COVID-19 у жены и назначает лечение по ковидному протоколу, скачанному из интернета, который мы сами ей и показали. У меня доктор ничего не находит и назначает тёплое питьё и витамины, арбидол! Только и всего. Чувствую себя то ли обделённым, то ли неполноценным человеком, выброшенным из жизни. А физическое состояние ухудшается, продолжается жёсткий кашель и к вечеру поднимается температура.24 июня приходится ехать на приём к врачу в поликлинику, где у меня наконец-то берут анализы, в том числе и ПЦР-пробы. Договариваемся с доктором сделать КТ. Но делают КТ задонцам только в Тербунах и туда добираться нужно самим! Даю согласие самому поехать в Тербуны (туда и обратно 180 км) Не могу судить по результатам этого исследования, что со мной (копия результатов исследования прилагается) но дорога в Тербуны и обратно показалась мне большой физической пыткой. Жара (кондиционер в машине включить опасно, можно еще больше заболеть) ноги и руки начинают неметь после 20-30 км пути, болит голова, начинает душить кашель в самые не подходящие моменты. Жене плохо, при выходе из поликлиники в Тербунах у неё начинается рвота, не хватает воздуха, тяжёлое дыхание, слабость. Но нам по любому нужно доехать до дома, и я решаю эту задачу успешно.Два пожилых человека оба 65+ оказались практически никому из медработников не нужны, но мы решили не сдаваться и вопреки всему ВЫЖИТЬ!Но болезнь решает всё по – своему. И она не отступила, а продолжала наращивать наступление: температура росла, кашель душил, не хватало воздуха для дыхания, боль в ногах сильно ограничивала ходьбу, но главное началось… Нет, не паника а сомнение в правильности действий врача, его медикаментозных назначений и правильности вообще ВСЕГО лечения! Пять раз менялись медикаментозные назначения, сделано на дому 30 капельниц, принято большое количество таблеток, весьма не дешёвых, а состояние становилось всё хуже и хуже. Правда в течение этого времени лечащий доктор предлагал мне госпитализацию в город Грязи, но на этот момент у меня было отрицательное ПЦР и два отрицательных ответа вследствие чего был сделан вывод, что в Грязях я попаду в среду больных COVID-19 и нахватаюсь болезни еще больше.А болезнь, тем временем, не дремала и продолжала своё наступление. Стало совсем плохо дышать, температура плохо снижалась даже при приёме жаропонижающих, болели все мышцы, особенно на ногах, ходить было больно, начали, прямо физически, ощущаться легкие, они как бы налились свинцом и болели. Лечащий доктор предложил госпитализацию в областную инфекционную больницу. И ничего кроме не оставалось! Доктор предложил госпитализацию в 15 часов, сказав, что нужно собираться и за мной для транспортировки в Липецк придёт машина «скорой помощи». Но машина пришла в 22 часа. Всё это время я задыхался и ощущал сильную боль в области груди.В больнице сопровождающая медицинская сестра отдала документы в приёмное отделение и велела идти на КТ, а это не много и не мало - метров 250-300. С трудом преодолев (не хватает воздуха для дыхания, болят страшно мышцы ног, кружится голова от общей слабости) это расстояние и, пройдя КТ узнаю, что поражение лёгких большое - 76/50 и меня госпитализируют. Видимо это и к лучшему! Заполнив документы, медсёстры сажают меня на кресло, вручают мне резиновый мешок (как оказалось с кислородом) просят надеть на лицо маску, в которую подаётся кислород из мешка, и везут меня в отделение, где меня, надеюсь на тот момент, будут лечить и что самое главное лечить правильно.В отделении мне показали мою кровать, и ко мне немедленно подошли две медицинские сестры, поставили катетер, по которому будут делать капельницы и внутривенные уколы, и поставили капельницу. Затем привезли аппарат вырабатывающий кислород и попросили надеть маску, в которую этот кислород подаётся, и дышать нужно было только через маску.Ночь прошла в долгих раздумьях и надеждах на лучшее. Всё когда-то проходит, прошла и эта страшная ночь с нехваткой воздуха и болью в лёгких и мышцах ног. Утром пришёл доктор, который был одет в костюм «космонавта», впрочем, как и весь остальной медперсонал. Очевидно, что это был молодой человек, хотя я не мог рассмотреть его в этом костюме. Он пояснил мне, что у меня на основе COVID-19 произошло обширное воспаление лёгких и исследования КТ показали большое поражение. Но это всё поправимо, если я как больной буду выполнять все его предписания и распоряжения. Мне был предписан строгий постельный режим и различные медицинские процедуры, от капельниц, внутривенных уколов, уколов в живот до просто таблеток и круглосуточное дыхание только кислородом, который подавался через маску аппаратом, который я назвал своим маленьким, но шумным другом. Так начались те 15 тяжёлых и не забываемых для меня дней.Лечащий доктор посещал меня постоянно и видимо что-то регулировал в медикаментозном лечении. Ежедневно - капельницы, 2-3 укола то внутривенно, то внутримышечно, то прибавлялись ещё инъекции, менялись и цветом и количеством таблетки. Но положение оставалось по-прежнему тяжёлым и угрожающим, болело, казалось, всё. Тело, мышцы отказывались работать, температура была высокой, дышать было больно и не хватало воздуха, слабость не давала подняться на ноги. Голова болела так, что не хотелось открывать глаза –так было больно и что -то постоянно свистело в ушах, было похоже на свист турбин взлетающего громадного самолёта. Но желание выжить было велико!Отдельно хочу рассказать о героической работе среднего медперсонала. Герои бывают везде и разные, но люди работающие в «красных зонах» заслуживают особого внимания и почтения. 12 часов находиться в костюмах «космонавтов», когда температура воздуха на улице свыше 30 градусов, а в помещениях (боксах), где лежат больные очевидно и того больше, ведь проветривать и открывать окна нельзя, это опасно, и с этим в больнице не шутят. А у каждой медицинской сестры и у каждой санитарки по 50-60 больных, да каких! В боксе пол моется два раза в день, протираются все двери, тумбочки и много чего другого тоже дважды за день. А тяжёлые больные, лежащие в памперсах, и сами не могущие есть? И эти женщины должны успевать везде и всюду, помогать при раздаче питания всему отделению. Эта адова работа! Но эти милые женщины делают её не ропща, а, наоборот, с ласковыми словами-уговорами! Попробуйте сменить обгаженный и мокрый подгузник и поменять мокрое постельное бельё у взрослого человека весом эдак килограммов в 70-80…. Затем попробуйте накормить лежащего человека который есть отказывается… А они и кормят и убирают и моют. Честь им и хвала!Примерно дней через 10 после госпитализации мне стало немного легче. Я начал нормально есть, немного ушла боль из лёгких, ног и спины. Я начал с разрешения доктора немного вставать и сидя дышать, иногда по 10-15 минут отключать аппарат, подающий кислород. Видимо дело шло к небольшому сдвигу в сторону выздоровления.Выписали меня из больницы 30 июля, с небольшой динамикой улучшения. Расписал доктор и лечение и режим, дал памятку по «дыхательной» гимнастике, указал в выписке, что я нуждаюсь в санаторно-курортном реабилитационном лечении, вроде всё хорошо. Но - 50% легких пока не работают! Как долго продлиться реабилитация никто сказать не сможет. Но как говориться: Слава Богу, что живой!Это эссе я написал не для того чтобы люди почитали, да повздыхали, пожалели… Пишу для того чтобы люди, которые пока еще не переболели этим ковидом задумались, а нужно ли им это? Нужно ли болеть? А вдруг переболеть не получится? Нужно ли переносить то, что перенесли многие, что перенёс я? Дорогие мои, это очень тяжелое заболевание, которое может закончиться не так как у меня. Поэтому я призываю вас - сделайте прививку и живите спокойно, не болейте! Не слушайте никого, прививайтесь и живите спокойно!GOROD48: По состоянию на 13 августа в Липецкой области COVID-19 переболели 42 844 человека, 36738 человек выздоровели, 1261 человек умер. 4845 человек сейчас проходят лечение. 837 – получают лечение в больнице. Получают лечение на дому 4008 пациентов с лёгкой формой COVID-19. Привито первым компонентом вакцины в регионе - 328000 человек. Вакцинировано вторым компонентом - 256278 человек. Процент вакцинированных жителей региона составляет 29.1%.