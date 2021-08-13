Общество

47 минут назад

В Липецкой области забраковали три партии хлебобулочных и кондитерских изделий

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#Роспотребнадзор
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В Липецкой области забраковали три партии хлебобулочных и кондитерских изделий

За нарушения при производстве и торговле хлебобулочными и кондитерскими изделиями наложено штрафов на 170 тысяч рублей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в первом полугодии было забраковано и изъято из оборота три партии некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий общим весом 12 килограммов. Основными причинами забраковок стали нарушения правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов, реализация продукции по истечении сроков годности.

Химических загрязнителей (таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды) ни в одной из 40 исследованных проб продукции не обнаружили, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие) успешно прошли проверку все 107 взятых проб.

А вот на содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов не все кондитерские изделия прошли проверку: из исследованных 432 проб по микробиологическим показателям не соответствовали нормативам 8 проб.

Также при проверки кондитерских и хлебобулочных изделий выявляли такие нарушения, как нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря и несоблюдение правил личной гигиены.

Всего за 23 нарушения санитарного законодательства наложено штрафов на общую сумму 170 тысяч рублей.
4 387
#Роспотребнадзор
1

Комментарии (4)

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Animal planet.

12 минут назад
Эксперт, спасибо что сказал,а то мы круоссаны подсели из пекарни.
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Animal planet.

15 минут назад
Закройте Лимак! Суют в свою продукцию пальмовое масло,и всякие пищевые добавки.
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Эксперт

30 минут назад
Закройте все пекарни "Хлебница" в Липецке! Они используют не качественную муку и возможно запрещенные добавки опасные для здоровья!
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Пенсионер

39 минут назад
В "Магните" за качеством и отсутствием плесени на хлебобулочных изделиях ни кто не следит.
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