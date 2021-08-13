В больницах от COVID-19 лечатся 837 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 42 844 случая новой коронавирусной инфекции, 36 738 человек выздоровели, в том числе 195 человек за последние сутки, 4 845 — лечатся, 1 261 человек умер, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 254 человека.

В больницах сегодня находятся 837 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 008 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 240 случаев инфицирования коронавирусом. В Липецке — 92, в Ельце — 42, в Тербунском районе — 19, в Долгоруковском и Задонском районах — по 13, в Липецком районе — 11, в Лев-Толстовском районе — 10, в Елецком и Усманском районах — по 8, в Данковском районе — 7, в Хлевенском и Чаплыгинском районах — по 6, в Становлянском районе — 3, в Воловском и Измалковском районах — по одному заболевшему.