Коронавирус

сегодня, 16:19

В больницах от COVID-19 лечатся 837 жителей Липецкой области

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#коронавирус
В больницах от COVID-19 лечатся 837 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 42 844 случая новой коронавирусной инфекции, 36 738 человек выздоровели, в том числе 195 человек за последние сутки, 4 845 — лечатся, 1 261 человек умер, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 254 человека.

В больницах сегодня находятся 837 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 008 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 240 случаев инфицирования коронавирусом. В Липецке — 92, в Ельце — 42, в Тербунском районе — 19, в Долгоруковском и Задонском районах — по 13, в Липецком районе — 11, в Лев-Толстовском районе — 10, в Елецком и Усманском районах — по 8, в Данковском районе — 7, в Хлевенском и Чаплыгинском районах — по 6, в Становлянском районе — 3, в Воловском и Измалковском районах — по одному заболевшему.
2 491
#коронавирус

Комментарии (2)

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Правда

44 минуты назад
врача-реаниматолог Наталья Ионова Реаниматолог с 20-летним опытом работы рассказывает, что большинство пациентов в "красных зонах" не имеют симптомов заболевания, при этом к ним применяют агрессивное лечение экспериментальными, не закрепленными законом препаратами, участковые терапевты не имеют приказов, а только указания по WhatsApp, врачи влипли в аферу из-за зарплат 200 тыс.руб.
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Юг

сегодня, 16:45
В Грязях как то странно выявляют, вчера 14, позавчера 18, сегодня 0
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