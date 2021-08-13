Спорт
36 минут назад
«Металлург» в Липецке сыграет со столичным ЦСКА
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В Кубке России нам выпал очень приятный жребий.
Только что завершилась жеребьёвка элитного группового раунда Кубка России, права выступать в котором добился и липецкий «Металлург».
Липчане попали в группу №10, соперниками «Металлурга» станут «Зенит-Ижевск» и столичный ЦСКА, причём встреча с армейцами пройдет в конце октября в Липецке.
С прошлого года формат Кубка России был изменён: вместо привычных 1/32 и 1/16 финала появился групповой этап, где встречаются между собой по одному представителю Премьер-Лиги, ФНЛ и ФНЛ-2 (бывшего второго дивизиона), причём нижестоящие команды получат преимущество своего поля.
Это сделано для того, чтобы команды из низших лиг имели больше шансов привести в свой город элитные клубы.
Жеребьёвку в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ» сегодня проводили «звезды» отечественного футбола. Сначала Александр Мостовой, которому в своё время в Европе дали прозвище «Царь», отправил «Металлург» в одну группу с «Зенитом-Ижевск», который пока является аутсайдером группы «Поволжье» ФНЛ-2 - 4 поражения в 4-х матчах.
Всем было интересно – какой же из клубов элиты достанется липчанам. Это не могли быть российские участники Еврокубков – питерский «Зенит», столичные «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи», которые освобождены от группового раунда и начнут борьбу сразу с 1/8 финала. Из оставшихся привлекательнее остальных выглядели московские ЦСКА и «Динамо».
Липчане находились в группе №10 – до неё другие команды распределялись по предыдущим группа. Время шло, команды таяли, но лидеры «шотр-листа» так никому и не выпадали. Наконец остались всего две группы и два шарика в корзине – один с ЦСКА, второй – с «Динамо». Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин достал предпоследний шарик и стало ясно, что в Липецк едет ЦСКА.
Календарь игр таков:
1-й тур 25-26 августа «Зенит-Ижевск» - «Металлург»
2-й тур 22-23 октября Зенит-Ижевск» - ЦСКА
3-й тур 27-28 октября «Металлург» - ЦСКА
Точные даты станут известны чуть позже по согласованию между командами.
«Металлург» в последний раз встречался с представителем Премьер-Лиги в далёком 2010 году, когда в Липецк пожаловал московский «Спартак». При переполненных трибунах липчане уступили – 0:1.
С ЦСКА «сталевары» никогда раньше не встречались. Зато в 1/16 финала Кубка России армейцев в 2003 году принимал «Елец» и сенсационно выиграл на своём поле – 1:0. Правда, в ответном матче ельчане уступили 1:3 и в следующий круг не вышли.
Состав групп:
Группа 1. «Краснодар» (Краснодар), «Кубань» (Краснодар), «Ленинградец» (Санкт-Петербург).
Группа 2. «Урал» (Екатеринбург), «КамАЗ» (Набережные Челны), «Торпедо» (Владимир).
Группа 3. «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Динамо» (Брянск).
Группа 4. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Факел» (Воронеж), «Динамо» (Барнаул).
Группа 5. «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Торпедо» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское).
Группа 6. «Уфа» (Уфа), «Алания» (Владикавказ), «Легион Динамо» (Махачкала).
Группа 7. «Ахмат» (Грозный), «Ротор» (Волгоград), «Кайрат» (Москва).
Группа 8. «Химки» (Химки), «Балтика» (Калининград), «Саранск» (Саранск).
Группа 9. «Крылья Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск), «Знамя» (Ногинск).
Группа 10. ЦСКА (Москва), «Металлург» (Липецк), «Зенит» (Ижевск).
Группа 11. «Динамо» (Москва), «Оренбург» (Оренбург), «Динамо» (Ставрополь).
Фото ПФК ЦСКА
Липчане попали в группу №10, соперниками «Металлурга» станут «Зенит-Ижевск» и столичный ЦСКА, причём встреча с армейцами пройдет в конце октября в Липецке.
С прошлого года формат Кубка России был изменён: вместо привычных 1/32 и 1/16 финала появился групповой этап, где встречаются между собой по одному представителю Премьер-Лиги, ФНЛ и ФНЛ-2 (бывшего второго дивизиона), причём нижестоящие команды получат преимущество своего поля.
Это сделано для того, чтобы команды из низших лиг имели больше шансов привести в свой город элитные клубы.
Жеребьёвку в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ» сегодня проводили «звезды» отечественного футбола. Сначала Александр Мостовой, которому в своё время в Европе дали прозвище «Царь», отправил «Металлург» в одну группу с «Зенитом-Ижевск», который пока является аутсайдером группы «Поволжье» ФНЛ-2 - 4 поражения в 4-х матчах.
Всем было интересно – какой же из клубов элиты достанется липчанам. Это не могли быть российские участники Еврокубков – питерский «Зенит», столичные «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи», которые освобождены от группового раунда и начнут борьбу сразу с 1/8 финала. Из оставшихся привлекательнее остальных выглядели московские ЦСКА и «Динамо».
Липчане находились в группе №10 – до неё другие команды распределялись по предыдущим группа. Время шло, команды таяли, но лидеры «шотр-листа» так никому и не выпадали. Наконец остались всего две группы и два шарика в корзине – один с ЦСКА, второй – с «Динамо». Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин достал предпоследний шарик и стало ясно, что в Липецк едет ЦСКА.
Календарь игр таков:
1-й тур 25-26 августа «Зенит-Ижевск» - «Металлург»
2-й тур 22-23 октября Зенит-Ижевск» - ЦСКА
3-й тур 27-28 октября «Металлург» - ЦСКА
Точные даты станут известны чуть позже по согласованию между командами.
«Металлург» в последний раз встречался с представителем Премьер-Лиги в далёком 2010 году, когда в Липецк пожаловал московский «Спартак». При переполненных трибунах липчане уступили – 0:1.
С ЦСКА «сталевары» никогда раньше не встречались. Зато в 1/16 финала Кубка России армейцев в 2003 году принимал «Елец» и сенсационно выиграл на своём поле – 1:0. Правда, в ответном матче ельчане уступили 1:3 и в следующий круг не вышли.
Состав групп:
Группа 1. «Краснодар» (Краснодар), «Кубань» (Краснодар), «Ленинградец» (Санкт-Петербург).
Группа 2. «Урал» (Екатеринбург), «КамАЗ» (Набережные Челны), «Торпедо» (Владимир).
Группа 3. «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Динамо» (Брянск).
Группа 4. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Факел» (Воронеж), «Динамо» (Барнаул).
Группа 5. «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Торпедо» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское).
Группа 6. «Уфа» (Уфа), «Алания» (Владикавказ), «Легион Динамо» (Махачкала).
Группа 7. «Ахмат» (Грозный), «Ротор» (Волгоград), «Кайрат» (Москва).
Группа 8. «Химки» (Химки), «Балтика» (Калининград), «Саранск» (Саранск).
Группа 9. «Крылья Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск), «Знамя» (Ногинск).
Группа 10. ЦСКА (Москва), «Металлург» (Липецк), «Зенит» (Ижевск).
Группа 11. «Динамо» (Москва), «Оренбург» (Оренбург), «Динамо» (Ставрополь).
Фото ПФК ЦСКА
6 442
11
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