В Липецке прошёл флешмоб в честь гимнасток Дины и Арины Авериных

Сегодня сёстры отмечают 23-летие.

Во флешмобе приняли участие гимнастки Областной комплексной детско-юношеской спортивной школы, артисты образцового ансамбля современного эстрадного танца Shaky, волонтеры.







В Липецке на стадионе «Металлург» состоялся флешмоб в честь спортсменок Дины и Арины Авериных. Так добровольцы решили поздравить сестёр с 23-летием, которое сёстры отмечают сегодня, 13 августа, и поддержать их после выступления на Олимпиаде.