Общество
42 минуты назад
В Липецке прошёл флешмоб в честь гимнасток Дины и Арины Авериных
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Сегодня сёстры отмечают 23-летие.
В Липецке на стадионе «Металлург» состоялся флешмоб в честь спортсменок Дины и Арины Авериных. Так добровольцы решили поздравить сестёр с 23-летием, которое сёстры отмечают сегодня, 13 августа, и поддержать их после выступления на Олимпиаде.
Во флешмобе приняли участие гимнастки Областной комплексной детско-юношеской спортивной школы, артисты образцового ансамбля современного эстрадного танца Shaky, волонтеры.
Видео, фото - vk.com/dobrolip48
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