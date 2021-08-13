Общество

42 минуты назад

В Липецке прошёл флешмоб в честь гимнасток Дины и Арины Авериных

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#флешмоб #Олимпиада
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Сегодня сёстры отмечают 23-летие.

В Липецке на стадионе «Металлург» состоялся флешмоб в честь спортсменок Дины и Арины Авериных. Так добровольцы решили поздравить сестёр с 23-летием, которое сёстры отмечают сегодня, 13 августа, и поддержать их после выступления на Олимпиаде.


Во флешмобе приняли участие гимнастки Областной комплексной детско-юношеской спортивной школы, артисты образцового ансамбля современного эстрадного танца Shaky, волонтеры.

Видео, фото - vk.com/dobrolip48

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#флешмоб #Олимпиада
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