Происшествия
сегодня, 15:08
Липчане избили в Тамбове продавца автомобиля
Жители Липецка потребовали назад деньги за купленную машину
Житель Тамбова разместил объявление о продаже автомобиля «Ауди» на соответствующих сайтах, на которое отреагировали жители Липецка. Как пишет издание «Блокнот Воронеж», липчане приехав в Тамбов, «начали осмотр товара: изучили всё буквально под микроскопом, хозяин предоставил им возможность тест-драйва, чтобы удостовериться в технической исправности автомобиля. Конечно, недочёты были найдены, и продавцу пришлось немного сбросить цену. Тамбовчанин и липчане ударили по рукам: претензий к автомобилю не было, всех всё устраивало».
Покупатели уехали на «Ауди» тамбовчанина, но вскоре продавец стал получать в мессенджере сообщения о том, что машина заглохла, не доехав до Липецка, и требования вернуть деньги назад. Продавец возвращать деньги отказался. И через несколько часов у его подъезда его встретили покупатели, как он сообщил прессе – с битами и кастетами, и потребовали деньги. При себе денег у тамбовчанина не было, что усилило недопонимание, в результате чего началась потасовка и продавец был вынужден обращаться за медпомощью, получив различные травмы. Медики оценили вред здоровью как тяжкий.
Липчан же задержала полиция.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, это произошло 7 августа. Всего задержанных липчан – трое.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 330 часть 2. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет дана оценкам действиям каждой из сторон. С липчан взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Покупатели уехали на «Ауди» тамбовчанина, но вскоре продавец стал получать в мессенджере сообщения о том, что машина заглохла, не доехав до Липецка, и требования вернуть деньги назад. Продавец возвращать деньги отказался. И через несколько часов у его подъезда его встретили покупатели, как он сообщил прессе – с битами и кастетами, и потребовали деньги. При себе денег у тамбовчанина не было, что усилило недопонимание, в результате чего началась потасовка и продавец был вынужден обращаться за медпомощью, получив различные травмы. Медики оценили вред здоровью как тяжкий.
Липчан же задержала полиция.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, это произошло 7 августа. Всего задержанных липчан – трое.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 330 часть 2. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет дана оценкам действиям каждой из сторон. С липчан взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Гость
вася
Пессимист
Маестра Поносенкав
КАКИЕ
вред здоровью как тяжкий. И все свободны !