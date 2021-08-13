Происшествия

сегодня, 15:08

Липчане избили в Тамбове продавца автомобиля

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#избиение
Липчане избили в Тамбове продавца автомобиля

Жители  Липецка потребовали назад деньги за купленную машину

Житель Тамбова разместил объявление  о продаже автомобиля «Ауди» на соответствующих сайтах, на которое отреагировали жители Липецка.  Как пишет издание «Блокнот Воронеж», липчане приехав в Тамбов, «начали осмотр товара: изучили всё буквально под микроскопом, хозяин предоставил им возможность тест-драйва, чтобы удостовериться в технической исправности автомобиля. Конечно, недочёты были найдены, и продавцу пришлось немного сбросить цену. Тамбовчанин и липчане ударили по рукам: претензий к автомобилю не было, всех всё устраивало».

Покупатели уехали на «Ауди» тамбовчанина, но вскоре продавец стал получать в мессенджере сообщения о том, что машина заглохла, не доехав до Липецка, и требования вернуть деньги назад.  Продавец  возвращать деньги отказался.  И через несколько часов у его подъезда его встретили покупатели, как он сообщил прессе – с битами и кастетами, и потребовали деньги. При себе денег у тамбовчанина не было, что усилило недопонимание, в результате чего началась потасовка и продавец был вынужден обращаться за медпомощью, получив различные травмы. Медики оценили вред здоровью как тяжкий. 

Липчан же задержала полиция. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, это произошло 7 августа. Всего задержанных липчан – трое. 

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 330 часть 2. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет дана оценкам действиям каждой из сторон. С липчан взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

6 1204
#избиение

Комментарии (6)

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Гость

7 минут назад
Наверно по дороге домой решили узнать сколько может максимально ехать эта Ауди, после чего она заглохла
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вася

7 минут назад
Обычно всегда было наоборот. За тамбовского парня обидно. Надо бы первым начать лупить этих оглоедов.
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Пессимист

32 минуты назад
Трое липецких "автоэкспертов" не смогли понять, что перед ними. Старую "Ауди" просто так не продают, видимо соблазнились на низкий ценник и нарвались
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Маестра Поносенкав

46 минут назад
вред здоровью как тяжкий. И все свободны ! Ну так они его добъют до конца и уже тогда в изолятор и то только одного максимум,а не всех...
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КАКИЕ

50 минут назад
липчане ? Пишите - жители Липецкой области. И это хорошо что заглохла, меньше дураков по ночам по городу гонять будет.
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вред здоровью как тяжкий. И все свободны !

сегодня, 15:19
Часть 2 коммент. статьи 330 УК предусматривает совершение квалифицированного вида самоуправства. Квалифицирующим признаком выступает способ совершения самоуправства - применение насилия или угроза его применения.
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