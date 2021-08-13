53 минуты назад
В Липецкую область возвращается жара
В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов.
День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 7 градусов тепла.
Житель
Максим
Эксперт