В Липецкую область возвращается жара

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов.



День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 7 градусов тепла.

