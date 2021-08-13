Погода в Липецке

53 минуты назад

В Липецкую область возвращается жара

3 561
#жара
В Липецкую область возвращается жара

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов. 

День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 7 градусов тепла.  
3 561
#жара

Комментарии (3)

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Житель

16 минут назад
Зачем?
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Максим

42 минуты назад
А она ещё никуда не уходила , эта ваша жара... Надоела она уже... Быстрее бы уже начались дожди , морозы , снега...
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Эксперт

43 минуты назад
Пускай жара возвращается в декабре не раньше.
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