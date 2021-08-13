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Ангела Меркель посетит Россию и Украину

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#Меркель #Россия #украина #Германия

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил на брифинге, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, - передает РИА Новости.

В Москву Меркель приедет в пятницу, 20 августа,- пояснил он.

"Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — добавил Зайберт.

В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.

Визит на Украину запланирован через два дня после Москвы, на 22 августа. На встрече с главой государства Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе, - сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

Ангела Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.
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#Меркель #Россия #украина #Германия

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