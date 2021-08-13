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ФАС проверяет крупные торговые сети из-за жалоб на рост цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших торговых сетей России в связи с жалобами граждан на рост цен.
В связи с поступающими в ФАС РФ обращениями граждан, содержащими информацию о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен, - говорится на сайте антимонопольной службы.
В рамках проводимых проверок ФАС РФ произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.
В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС РФ информации, - говорится в сообщении службы.