В ларьке нашли почти 100 бутылок подозрительного спиртного и самогон

Продавщица киоска сдала хозяина и сообщила проверяющим, что весь нелегальный товар принадлежит ее нанимателю.

Арбитражный суд Липецкой области определил наказание для местного бизнесмена, которого уличили в нелегальном обороте спиртного. Мужчине, который держит ларек на улице Терешковой, придется заплатить два штрафа на общую сумму в 1 000 000 рублей.



Как указано в материалах суда, нарушение правил оборота спиртного выявила совместная проверка прокуратуры и регионального управления потребительского рынка. При осмотре ларька возле общежития в районе школы №47 там обнаружили целый склад спиртного. Внутри киоска нашли почти 100 бутылок различного алкоголя — водки и коньяка. Продавец ларька рассказала проверяющим, что водка, коньяк, самогон, антисептик и немаркированные сигареты, которые тоже нашли в киоске, принадлежат ее нанимателю.



В отношении предпринимателя составили два протокола об административном нарушении. Материалы передали в арбитраж, который признал мужчину ответственным в нелегальном обороте спиртного.



Напомним, с начала года на территории региона полицейскими было изъято 14 740 литров контрафактного алкоголя.