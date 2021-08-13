Общество

25 минут назад

За слив отходов пищевого производства в Становом юрлицо оштрафовали на 400 тысяч

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#экология #слив #химикаты
За слив отходов пищевого производства в Становом юрлицо оштрафовали на 400 тысяч

Котлован со зловонной жижей располагался рядом с домами

Как сообщал GOROD48, в марте этого года жители Станового пожаловались на слив рядом с их домами  дурнопахнущей жижи. «В Становом отравляют жизнь населению улицы Молодежной. На месте бывшей организации ДПМК, арендатор выкопал котлован, в который сливают неизвестные отходы прямо перед домами жителей. О последствиях можно только догадываться, воду и воздух точно отравляют…», писали жители улицы Молодежной.

Как выяснилось позже, елецкий коммерсант арендовал котлован для вывоза в него отходы пищевого производства из Данковского района. Управление экологии и природных ресурсов организовывало проверку этого факта. 

Как сообщила сегодня на своей страничке в Инстаграм начальник Управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, история пришла к логическому завершению.

- За несоблюдение экологических требований в сфере охраны недр и защиты земель юридическому лицу назначены штрафы в размере более 400 тыс. рублей – сумма поступит в бюджет региона, - сообщила главный эколог региона.

Фото: www.instagram.com/sergeinikitin395


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#экология #слив #химикаты

Комментарии (1)

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Пенсионер

7 минут назад
А дальше что.Кто будет проводить рекультивацию.Надо с этого начинать.Какиеже чиновники глупые,и галочку о решении вопроса точно поставили.
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