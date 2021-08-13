Общество
25 минут назад
За слив отходов пищевого производства в Становом юрлицо оштрафовали на 400 тысяч
Котлован со зловонной жижей располагался рядом с домами
Как сообщал GOROD48, в марте этого года жители Станового пожаловались на слив рядом с их домами дурнопахнущей жижи. «В Становом отравляют жизнь населению улицы Молодежной. На месте бывшей организации ДПМК, арендатор выкопал котлован, в который сливают неизвестные отходы прямо перед домами жителей. О последствиях можно только догадываться, воду и воздух точно отравляют…», писали жители улицы Молодежной.
Как выяснилось позже, елецкий коммерсант арендовал котлован для вывоза в него отходы пищевого производства из Данковского района. Управление экологии и природных ресурсов организовывало проверку этого факта.
Как сообщила сегодня на своей страничке в Инстаграм начальник Управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, история пришла к логическому завершению.
- За несоблюдение экологических требований в сфере охраны недр и защиты земель юридическому лицу назначены штрафы в размере более 400 тыс. рублей – сумма поступит в бюджет региона, - сообщила главный эколог региона.
Фото: www.instagram.com/sergeinikitin395
Как выяснилось позже, елецкий коммерсант арендовал котлован для вывоза в него отходы пищевого производства из Данковского района. Управление экологии и природных ресурсов организовывало проверку этого факта.
Как сообщила сегодня на своей страничке в Инстаграм начальник Управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, история пришла к логическому завершению.
- За несоблюдение экологических требований в сфере охраны недр и защиты земель юридическому лицу назначены штрафы в размере более 400 тыс. рублей – сумма поступит в бюджет региона, - сообщила главный эколог региона.
Фото: www.instagram.com/sergeinikitin395
Пенсионер