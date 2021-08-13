В Липецке откроется «Школа фермера»

В Липецке 1 сентября за парты сядут не только школьники, но и фермеры. Правда изучать они будут технологии и современное производство по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство».

Липецкая область вошла в число 40 субъектов Федерации, где до конца года будет реализован масштабный образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера». В нашем регионе проект будет реализован на базе ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса». Получить фундаментальные знания по новым агротехнологиям, азам маркетинга, юридическим и финансовым вопросах ведения фермерского хозяйства бесплатно смогут практически все желающие.



«Проект «Школа фермера» – это путевка в профессию, очень нужную для нашей страны. Важно, чтобы фермеров в России становилось как можно больше, а их роль в жизни страны возрастала. Именно поэтому мы решили продолжить «Школу фермера». В сентябре Россельхозбанк запустит третью волну обучения. Мы планируем, что до конца года обучением в «Школе фермера» будет охвачено более 40 регионов и будет подготовлено еще более 1200 фермеров», – отметил Председатель Правления банка Борис Листов.



«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства РФ, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

«Наши клиенты, включившиеся в проект, повысят свои компетенции в вопросах ведения фермерского хозяйства и, получив новую квалификацию, смогут найти себе максимально эффективное применение в такой значимой и перспективной отрасли как сельское хозяйство», - комментирует директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин.



Все, желающие присоединиться к этому образовательному проекту, могут обращаться в учебную часть «Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» и в отдел по работе с клиентами микробизнеса Липецкого филиала Россельхозбанка до 17 августа.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков



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