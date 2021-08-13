Бизнес

56 минут назад

Клиенты ВТБ в Липецкой области в 1,5 раза увеличили спрос на кредиты наличными

151
1
Клиенты ВТБ в Липецкой области в 1,5 раза увеличили спрос на кредиты наличными

С начала года липецкий ВТБ оформил потребительских кредитов на сумму 2,6 млрд рублей, что на 50% выше показателя за январь-июль 2020 года.  В целом по стране ВТБ оформили более 920 тысяч потребительских кредитов на сумму 760 млрд рублей. 

Кредиты наличными продолжают оставаться основным драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ. Только в июле выдачи превысили 110 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат июля прошлого года. Портфель потребкредитов в июле превысил 1,7 трлн рублей, показав рост с начала года – на 17%. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
 
«Начиная с марта спрос наших клиентов на кредиты наличными составляет более 100 млрд рублей ежемесячно. Клиенты демонстрировали активность на потребительском рынке после ограничений из-за пандемии и на фоне низких ценовых параметров по кредитам перед раундом повышения ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что рост продаж до конца года сохранится. Банк ВТБ (ПАО) планирует выдать 1,3 трлн рублей кредитов, в 1,5 раза превысив результат прошлого года», - прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.
 
Кредит наличными в ВТБ доступен на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и на срок до семи лет. С 12 июля ВТБ улучшил условия оформления кредитов наличными. Гарантированная ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования действует при сумме от 2 до 5 млн рублей. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

коммерческий материал
151
1

Еще в рубрике

МегаФон запустил федеральную сеть VoLTE
МегаФон запустил федеральную сеть VoLTE

вчера, 11:41

Бизнес
Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS
Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS

11.08.2021 16:39

Бизнес
Липецкий ВТБ в первом полугодии увеличили выдачу ипотеки на 18%
#втб
Липецкий ВТБ в первом полугодии увеличили выдачу ипотеки на 18%

11.08.2021 14:51

Бизнес
ВТБ в Липецке увеличил выдачи ипотеки на 16%
#втб
ВТБ в Липецке увеличил выдачи ипотеки на 16%

11.08.2021 09:48

Бизнес
ВТБ: объем автокредитов в Липецкой области вырос на 68%
#втб
ВТБ: объем автокредитов в Липецкой области вырос на 68%

09.08.2021 14:21

Бизнес
«Лебедяньмолоко»: заменим продукт, если не устроили вкус или качество
#лебедяньмолоко
«Лебедяньмолоко»: заменим продукт, если не устроили вкус или качество

09.08.2021 09:00

Бизнес