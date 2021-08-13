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Двое погибли и 19 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже
Накануне автобус взорвался на остановке в Воронеже. СК РФ возбудил уголовное дело, прокуратура региона взяла это дело на контроль.
Вторая пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже, - сообщил губернатор области Александр Гусев.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что при взрыве пострадали 19 человек, один погиб.
"Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
"Число пострадавших выросло до 19 человек. Сейчас лечение в медучреждениях Воронежа проходят 14 из них: один пациент скончался, четверым в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась. 12 из этих 14 человек находятся в БСМП №1. Из них состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации). Состояние девятерых — средней степени тяжести. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами 1-2 степени находится в реанимации ВОКБ №1. Еще одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести", - сообщил глава региона.
Число пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже увеличилось до 19 человек, все они госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о 18 пострадавших и одной женщине, умершей в реанимации.
"Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - уточнили в пресс-службе. Амбулаторная помощь оказана еще семи пострадавшим.
По некоторым данным, число пострадавших возросло до 21 человека.
Накануне вечером на остановке общественного транспорта у торгового центра "Галерея Чижова" на улице Кольцовской в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы.
По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность установленного кустарным способом газового оборудования. Он отметил, что, по предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из газовых баллонов, установленных на крыше, произошла утечка и взрыв, который разорвал крышу, выбил стекла и сорвал обшивку. Другой источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было, он был дизельным. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено, - передает "Интерфакс".
Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что после ЧП был проверен весь подвижной состав. По его словам, не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего.
Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
СК РФ по региону возбудил уголовное дело по п. "в" части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.
Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту происшествия с маршрутным автобусом.