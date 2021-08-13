Москвичей провезут по лев-толстовским местам Липецкой области

Специальный туристический тур посвятят дню рождения Льва Толстого

17 сентября РЖД организует путешествие по событийному маршруту: «Москва – Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва», посвященное дню рождения Льва Толстого.



Как сообщает пресс-служба РЖД, специальный поезд отправится с Восточного вокзала Москвы. Начнется путешествие с Ельца, где туристам покажут Красную площадь, кафедральный Вознесенский собор, построенный по проекту создателя Храма Христа Спасителя - Константина Тона, Великокняжескую церковь в стиле «модерн», памятник автору октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек» художнику Николаю Жукову, местный Арбат, музей Бунина.



В Лебедяни участники тура увидят Тяпкину Гору, прогуляетсяь по высокой набережной Дона и посетят Ново-Казанский собор с его гордостью – колокольным ансамблем, в котором некогда звучал колокол-гигант в 620 пудов, голос которого был слышен на 20 вёрст окрест.



На известной всему миру станции «Лев Толстой» (бывшее «Астапово») и в одноименном поселке туристы посетят мемориально-литературный музей Льва Николаевича Толстого в доме начальника станции И.И.Озолина, увидят храм Живоначальной Троицы, посетят культурно-образовательный центр имени Льва Толстого и выставку «Для будущих людей», продегустируют Анковский пирог по рецепту Софьи Толстой.



Завезут туристов и в Липецк, в который путешественников зазывают такими словами: «А знали ли Вы, что Липецк – это самый старый курортный город России? В этом месте, ныне городе металлургов, фонтанов и летчиков, Вы в деталях узнаете, чем привлекли Петра Великого родники у реки Липовки, почему в 1805 году император Александр I открыл здесь курорт «Липецкие минеральные воды» и кто из российских знаменитостей предпочитал проводить здесь свое время, увидите сохранившуюся дворянскую архитектуру XIX-начала XX вв., каскад фонтанов на Соборной площади, путевой домик Петра I и часовню Петра и Павла, сможете покормить уток в Верхнем пруду с фонтанами, попробовать себя в старинной игре, отведать минеральной воды в новом бювете и послушать выступление духового оркестра»

Вернутся туристы в Москву 19 сентября.



