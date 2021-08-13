Происшествия

сегодня, 10:14

Возле остановки у липчанки отняли телефон

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#самоуправство #долг
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Возле остановки у липчанки отняли телефон

Потерпевшая прекрасно знала нападавшего: раньше они были сожителями. Женщина не стала прощать экс-возлюбленного и довела дело до приговора суда.

Мировой судья СУ №13 Правобережного района рассмотрел обвинение в отношении жителя Липецка, которого уличили в редком преступлении. Мужчина совершил самоуправство. Известно, что ранее он был судим за незаконное проникновение в жилище и кражи.

Свою криминальную биографию липчанин пополнил 14 февраля 2021 года. В День всех влюбленных он напал на женщину на остановке «Арктическая». Нападавший и потерпевшая прекрасно знали друг друга, раньше они были сожителями, но к моменту этой встречи расстались, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Брошенный мужчина припомнил своей бывшей пассии долг в 3 500 рублей. Но при себе у женщины такой суммы не оказалось. Тогда мужчина отнял у нее мобильный телефон в качестве возврата долга.

Женщина не спустила происшествие на тормозах. Она обратилась в полицию с заявлением. В нем женщина указала, что лишилась телефона «Honor 9А» стоимостью 6 120 рублей 40 копеек. Липчанка посчитала, что бывший парень нанес ей существенный вред, так как лишил ее возможности общения с родственниками и друзьями. Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления признал полностью, телефон вернул.

Суд признал мужчину виновным в самоуправстве и наказал его годом исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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#самоуправство #долг
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Комментарии (2)

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10%

46 минут назад
Ну теперь у государства будут наконец-то деньги.
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сказка

сегодня, 10:22
Посадил дед репку, репка вышел и вальнул дедку.
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