Общество

сегодня, 10:03

Липчане - лидеры по просроченным кредитам

8 581
#задолженность #кредиты
Липчане - лидеры по просроченным кредитам

Лидируют жители Липецкой области в рейтинге по просроченным кредитам как по стране в целом, так и в Черноземье

Как сообщает РБК, регионы Черноземья, кроме Курской области, вошли в двадцатку «лидеров» рейтинга среднедушевого размера просроченных кредитов. 

Самый большой в Центральном Черноземном регионе рост среднедушевого размера просроченной задолженности за 12 месяцев, с июля 2020-го по июль 2021 года, показала Липецкая область — 30,2%, ее размер составил 5 755 рублей. С этим показателем область заняла 4-е место в общероссийском рейтинге. На 7-й строчке рейтинга — Орловская область (+28,7%, 5 086 рублей), следом за ней идет Тамбовская область (+27,9%, 4 998 рублей). Белгородская область — на 17-й позиции (+23,8%, 5 294 рубля), Воронежская — на 18-й (+23,7%, 5 025 рублей). Курская область заняла 21-е место (+22,8%, 5 049 рублей).

Больше чем у липчан среднедушевой размер просроченных кредитов только у жителей Севастополя, в целом у крымчан, и у населения Чукотки.



8 581
#задолженность #кредиты

Комментарии (8)

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Добрый Санитар

37 минут назад
Туфту какую то пишите. Посмотрите на цифры и на места.
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Премудрый пескарь

37 минут назад
"Клиенты ВТБ в Липецкой области в 1,5 раза увеличили спрос на кредиты наличными" + "Липчане - лидеры по просроченным кредитам!" и все ясно!
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Сергей 13

38 минут назад
И чё?По оценке Банка России, минувший год для банковской системы был довольно успешным, несмотря на пандемию коронавируса. Из доклада ЦБ о развитии банковского сектора в 2020 году (.pdf) следует, что чистая прибыль российских банков в декабре составила 159 млрд руб., а целом по прошлом году — 1,6 трлн руб.
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Николай

43 минуты назад
Ничего не поделаешь, у нас западло возвращать долги.
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nfz

сегодня, 10:30
Потому что вы * зп платите 10000.....
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Гость

сегодня, 10:27
Предлагаю, предлагаю в долговую яму сажать
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Предлагаю

сегодня, 10:16
Понять и простить.Или обнулить.
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Житель Чукотки

сегодня, 10:13
Коллектор, приезжай, однако: кругом тундра большой, пустой,, участковый далеко...
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