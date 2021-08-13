Липчане - лидеры по просроченным кредитам

Лидируют жители Липецкой области в рейтинге по просроченным кредитам как по стране в целом, так и в Черноземье

Как сообщает РБК , регионы Черноземья, кроме Курской области, вошли в двадцатку «лидеров» рейтинга среднедушевого размера просроченных кредитов.

Самый большой в Центральном Черноземном регионе рост среднедушевого размера просроченной задолженности за 12 месяцев, с июля 2020-го по июль 2021 года, показала Липецкая область — 30,2%, ее размер составил 5 755 рублей. С этим показателем область заняла 4-е место в общероссийском рейтинге. На 7-й строчке рейтинга — Орловская область (+28,7%, 5 086 рублей), следом за ней идет Тамбовская область (+27,9%, 4 998 рублей). Белгородская область — на 17-й позиции (+23,8%, 5 294 рубля), Воронежская — на 18-й (+23,7%, 5 025 рублей). Курская область заняла 21-е место (+22,8%, 5 049 рублей).

Больше чем у липчан среднедушевой размер просроченных кредитов только у жителей Севастополя, в целом у крымчан, и у населения Чукотки.