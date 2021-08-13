Общество
28 минут назад
«Не паниковать. Успокоиться»: «Яндекс.Карты» провели исследование интересных названий сел России
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В Липецкой области лингвисты отметили село Паниковец и нашли ему «успокоительную» противоположность
На Яндекс.Картах отмечено около 160 тысяч различных населённых пунктов — это не считая дачных посёлков и некоторых других типов. В основном это деревни (57 %), сёла (19 %) и сельские посёлки (17 %). Города и посёлки городского типа составляют меньше 1,5 % от общего числа.
Общее число названий населённых пунктов равняется примерно 82 тысячам. Самые распространённые — Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272).
Лингвисты совместно с Яндексом собрали самые интересные, или смешные названия и провели исследование. Среди названий населенных пунктов страны каких только не встретишь. Есть и Третья Рота, и Первый Содом, Ёква, Зюзя, Чля, Жаренный Бугор… Таких названий – тысячи.
Интересные и необычные названия в Липецкой области и ране замечали различные исследователи. Это и Епинето, и Крутые Хутора, и Большие Хомяки, и Дурасово, и Казино…
Некоторым населенным пунктом с необычным названием Яндекс подобрал пару – противоположность и проложил между ними маршруты. Например: Калинки – Малинки, Падун – Синяк, Старый Бузец – Новый Буравль и так далее, таких противоположностей и маршрутов Яндекс создал десятки.
В Липецкой области поле зрения лингвистов и Яндекса попало село Паниковец Задонского района. Ему они нашли пару-противоположность – хутор Спокоевка Курской области. И проложил между ними маршрут. Чтобы добраться от Паниковца до Спокоевки нужно проехать 310 километров.
Но, к панике Паниковец не имеет никакого отношения, так село назвали по ручью, протекающему через него. А ручей получил такое название из-за способности то исчезать, то появляться вновь – паникать, исчезать, теряться. Тут лингвисты и Яндекс немного не докрутили. Как не заметили и еще один Паниковец в Елецком районе Липецкой области, и Паниковец в Орловской области.
Впрочем, маршрут в задонский Паниковец Яндекс проложил не напрасно. Село расположено на популярном туристическом маршруте, неподалеку Русанова ручья, Коржаковских дач и достопримечательностей Каменки. В Паниковце установлен единственный в регионе бюст императору Александру Первому.
Общее число названий населённых пунктов равняется примерно 82 тысячам. Самые распространённые — Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272).
Лингвисты совместно с Яндексом собрали самые интересные, или смешные названия и провели исследование. Среди названий населенных пунктов страны каких только не встретишь. Есть и Третья Рота, и Первый Содом, Ёква, Зюзя, Чля, Жаренный Бугор… Таких названий – тысячи.
Интересные и необычные названия в Липецкой области и ране замечали различные исследователи. Это и Епинето, и Крутые Хутора, и Большие Хомяки, и Дурасово, и Казино…
Некоторым населенным пунктом с необычным названием Яндекс подобрал пару – противоположность и проложил между ними маршруты. Например: Калинки – Малинки, Падун – Синяк, Старый Бузец – Новый Буравль и так далее, таких противоположностей и маршрутов Яндекс создал десятки.
В Липецкой области поле зрения лингвистов и Яндекса попало село Паниковец Задонского района. Ему они нашли пару-противоположность – хутор Спокоевка Курской области. И проложил между ними маршрут. Чтобы добраться от Паниковца до Спокоевки нужно проехать 310 километров.
Но, к панике Паниковец не имеет никакого отношения, так село назвали по ручью, протекающему через него. А ручей получил такое название из-за способности то исчезать, то появляться вновь – паникать, исчезать, теряться. Тут лингвисты и Яндекс немного не докрутили. Как не заметили и еще один Паниковец в Елецком районе Липецкой области, и Паниковец в Орловской области.
Впрочем, маршрут в задонский Паниковец Яндекс проложил не напрасно. Село расположено на популярном туристическом маршруте, неподалеку Русанова ручья, Коржаковских дач и достопримечательностей Каменки. В Паниковце установлен единственный в регионе бюст императору Александру Первому.
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