Общество
19 минут назад
За незаконное складирование отходов предприятие оштрафуют на 200 000 рублей
Нарушение выявили в Воловском районе.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, в Липецкой области предприятие заплатит 200 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства.
В Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям из администрации Воловского района Липецкой области поступили материалы проверки, содержащие данные о нарушении ООО «Черкизово-растениеводство». Было установлено, что с января по апрель этого года на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории сельского поселения Воловчинский сельсовет, незаконно складировались в бурты высотой от 2 до 2,7 метра отходы птицеводства. Это место не было предназначено для размещения или временного хранения отходов, которые перекрыли плодородный слой почвы и способствовали снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их деградации.
Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Но постановление было обжаловано юрлицом в суде. Решением Тербунского районного суда штраф был снижен до 200 000 рублей, в остальной части решение оставлено в силе. Постановление уже вступило в силу.
В Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям из администрации Воловского района Липецкой области поступили материалы проверки, содержащие данные о нарушении ООО «Черкизово-растениеводство». Было установлено, что с января по апрель этого года на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории сельского поселения Воловчинский сельсовет, незаконно складировались в бурты высотой от 2 до 2,7 метра отходы птицеводства. Это место не было предназначено для размещения или временного хранения отходов, которые перекрыли плодородный слой почвы и способствовали снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их деградации.
Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Но постановление было обжаловано юрлицом в суде. Решением Тербунского районного суда штраф был снижен до 200 000 рублей, в остальной части решение оставлено в силе. Постановление уже вступило в силу.