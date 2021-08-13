Общество

19 минут назад

За незаконное складирование отходов предприятие оштрафуют на 200 000 рублей

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#Россельхознадзор #экология
За незаконное складирование отходов предприятие оштрафуют на 200 000 рублей

Нарушение выявили в Воловском районе.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, в Липецкой области предприятие заплатит 200 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства.

В Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям из администрации Воловского района Липецкой области поступили материалы проверки, содержащие данные о нарушении ООО «Черкизово-растениеводство». Было установлено, что с января по апрель этого года на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории сельского поселения Воловчинский сельсовет, незаконно складировались в бурты высотой от 2 до 2,7 метра отходы птицеводства. Это место не было предназначено для размещения или временного хранения отходов, которые перекрыли плодородный слой почвы и способствовали снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их деградации.

Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Но постановление было обжаловано юрлицом в суде. Решением Тербунского районного суда штраф был снижен до 200 000 рублей, в остальной части решение оставлено в силе. Постановление уже вступило в силу.
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#Россельхознадзор #экология

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