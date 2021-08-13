Происшествия

29 минут назад

В Липецке пропала 18-летняя девушка

2 838
#пропавшие без вести
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В Липецке пропала 18-летняя девушка

О липчанке ничего неизвестно с 9 августа.

9 августа в Липецке пропала 18-летняя Елена Быкова. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении "Патруль", поиском липчанки занимаются и волонтеры, и полиция. Район, где последний раз видели девушку, пока не установлен.

Приметы Елены Быковой: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, брюнетка. Была одета в бежевый сарафан и черные кроссовки, при себе может быть белая сумка.

Всех, кто владеет информацией об Елене, просят связаться с волонтерами или полицией.
2 838
#пропавшие без вести
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Комментарии (2)

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Доктор Борменталь

11 минут назад
Как найдётся , пусть сразу ко мне на анализы.
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Ссёлки

22 минуты назад
У нас по ночам с такими приметами,много шляется.
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