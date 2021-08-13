В Липецке пропала 18-летняя девушка

О липчанке ничего неизвестно с 9 августа.

9 августа в Липецке пропала 18-летняя Елена Быкова. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении "Патруль", поиском липчанки занимаются и волонтеры, и полиция. Район, где последний раз видели девушку, пока не установлен.



Приметы Елены Быковой: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, брюнетка. Была одета в бежевый сарафан и черные кроссовки, при себе может быть белая сумка.



Всех, кто владеет информацией об Елене, просят связаться с волонтерами или полицией.