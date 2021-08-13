Силовики рассказали предпринимателям об экономических и IT-преступлениях

Сегодня стало меньше уголовных дел в предпринимательской сфере, но заметно выросло число киберпреступлений – так оценили нынешнее состояние дел представители силовых ведомств на очередной встрече на площадке Липецкого РСПП.



Во время круглого стола 11 августа эксперты по уголовному праву, экономической и IT-безопасности рассказали предпринимателям, что происходит в сфере экономических и киберпреступлений. Участниками диалога стали представители предприятий – членов Липецкого РСПП, начальник отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и мошенничеств общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Павел Сапрыкин, начальник отдела № 2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области Александр Зайцев, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области Владимир Дубинин. Круглый стол вела заместитель председателя правления Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина.



Открывая встречу, Ольга Митрохина напомнила о том, что аналогичная беседа представителей силовых структур и предпринимательского сообщества была больше года назад, для бизнесменов она оказалась интересной и познавательной:



- Тогда мы договорились устраивать аналогичные встречи, где представители власти будут рассказывать о том, что происходит, на какие моменты предпринимателям необходимо обратить внимание. Первым делом хотелось бы узнать, действительно ли сегодня увеличивается количество экономических преступлений в сфере предпринимательства и по отношению к обычным гражданам?



Александр Зайцев частично опроверг это мнение. По статистике число экономических преступлений в сфере предпринимательства в нынешнем году снизилось по сравнению с 2020 годом. Организованные преступные группировки стали чаще обращать внимание на телекоммуникационные инструменты и совершать IT-преступления, особенно против граждан. Сегодня эта сфера официально занимает 20% в общем числе совершаемых преступлений.



- Самый большой пласт киберпреступлений представляют собой хищения с пластиковых карт жителей. Мошенники проявляют себя на интернет-площадках по продаже-обмену вещей. В отношении компаний подобных IT-преступлений заметно меньше, в основном они происходят из-за человеческого фактора, ошибок или невнимательности ответственных лиц, пояснил Павел Сапрыкин.



Предприниматели продолжили эту тему и поинтересовались, как часто расследуются дела об установке нелицензионного оборудования на рабочие компьютеры и будут ли применяться санкции, если руководитель не знал, что программа на его компьютерах используется неоригинальная. Павел Сапрыкин пояснил – действительно, по закону программа на ПК или любом другом гаджете должна приобретаться у правообладателя, но наказание по всей строгости последует, если факты подтвердят – человек знал, что программное обеспечение было нелегальным.



Александр Зайцев предупредил – сегодня в целом нужно уделять повышенное внимание вопросам экономической безопасности. Например, заключая договор с новым контрагентом, который работает в другом городе, лучше отправить в командировку своего сотрудника – тот проверит, действительно ли данная фирма существует по указанному адресу.



Эксперты круглого стола особо отметили – в рамках расследований налоговых преступлений важно не только выявить правонарушение, но и возместить ущерб. В нынешнем году силовики и налоговая служба провели 28 проверок, сумма возмещенного ущерба составила 500 миллионов рублей. Закон становится строже, сегодня он позволяет при определенных условиях арестовывать имущество, даже если фигурант дела переписал его на родственников.



Следует также соискателям помнить о детальных отчетах за полученные гранты и субсидии: деньги по таким программам выделяют на определенные цели, за нецелевое использование денежных средств придется ответить по всей строгости закона.



- Случай из практики: предприниматель получил целевую субсидию на приобретение оборудования. Чтобы обналичить средства, он зарегистрировал новую компанию и под ее прикрытием …купил у себя же (как у давно существующего юрлица) оборудование семилетней давности. Этот факт прояснила первая выездная проверка. Бывают случаи, когда человек получает грант на открытие спортзала, но спустя время об аренде или строительстве площади для занятий спортом ни слуху, ни духу, - рассказал Павел Сапрыкин.



- Предприниматели сегодня все чаще руководствуются правилом: жить проще, не нарушая закон, чем попасть под расследование государственной машины. Конечно, лучше, когда вы приходите к нам, а не наоборот. Тем более, нам есть что обсудить, а изменения законодательства всегда интересуют предпринимателей. Будем ждать новой встречи, - отметила, подводя итоги круглого стола, Ольга Митрохина.

