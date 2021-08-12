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Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

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#алкоголь
Минздрав предлагает повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 до 21 года. Ведомство разработало поправки в законодательство, предусматривающие вступление этой нормы с 1 марта 2022 года. С документом ознакомились «Известия»

Речь идет о напитках с содержанием спирта более 16,5%. В настоящее время проект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине» и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. Там будет принято решение о внесении проекта в Госдуму. 

Медицинские исследования показали, что потребление алкогольных напитков неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года, указано в пояснительной записке министерства. Распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, подчеркнули специалисты Минздрава. 

С соответствующей инициативой Минздрав выступал еще в 2019 году. Однако в Министерстве финансов России раскритиковали проект, сославшись на Конституцию страны, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров. 
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#алкоголь

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