Погода в Липецке

20 минут назад

В Липецкой области до +28

1 153
#жара
1
В Липецкой области до +28

В ночь на 13 августа Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. 14 и 15 августа атмосферное давление на территории региона будет расти, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов.

День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 7 градусов тепла.  


1 153
#жара
1

Комментарии (1)

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Житель

16 минут назад
Достала духота! Скорее бы осень...
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