В базовые учебные заведения НЛМК подали заявления более 1000 школьников

В базовые учебные заведения НЛМК – Липецкий политехнический техникум и Липецкий металлургический колледж, подали заявления более 1000 школьников. Приемная кампания на финишной прямой – она продлится до 15 августа. Многие выбирают профильные направления подготовки для комбината: машинист крана и локомотива, прокатчик, электромонтер, станочник, сварщик, слесарь-ремонтник, металлург.

«В учебных заведениях дают качественное образование, у студентов есть возможность закрепить теорию на практике в производственных мастерских с современным оборудованием. Занятия здесь ведут эксперты металлургической отрасли. Лучших студентов НЛМК берет на практику, выплачивает дополнительные стипендии по успеваемости», - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.



В этом году по инициативе ПАО «НЛМК» Липецкий политехнический техникум и Липецкий металлургический колледж впервые провели демонстрационно-квалификационные экзамены для выпускников. Это практические задания, которые максимально точно моделируют ситуации реального производства и показывают практические навыки выпускников, из которых комбинат сможет выбрать лучших и принять на работу.



По статистике ежегодно около 30% выпускников Липецкого политехнического техникума и Липецкого металлургического колледжа трудоустраиваются на НЛМК. С сентября этого года стартует проект «Целевое обучение студентов СПО» от НЛМК, который также позволит выявить кандидатов на досрочное трудоустройство под потребность комбината.

