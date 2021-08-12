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21 минуту назад

В базовые учебные заведения НЛМК подали заявления более 1000 школьников

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#образование #профориентация
В базовые учебные заведения НЛМК подали заявления более 1000 школьников

В базовые учебные заведения НЛМК – Липецкий политехнический техникум и Липецкий металлургический колледж, подали заявления более 1000 школьников. Приемная кампания на финишной прямой – она продлится до 15 августа. Многие выбирают профильные направления подготовки для комбината: машинист крана и локомотива, прокатчик, электромонтер, станочник, сварщик, слесарь-ремонтник, металлург. 

«В учебных заведениях дают качественное образование, у студентов есть возможность закрепить теорию на практике в производственных мастерских с современным оборудованием. Занятия здесь ведут эксперты металлургической отрасли. Лучших студентов НЛМК берет на практику, выплачивает дополнительные стипендии по успеваемости», - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.  

В этом году по инициативе ПАО «НЛМК» Липецкий политехнический техникум и Липецкий металлургический колледж впервые провели демонстрационно-квалификационные экзамены для выпускников. Это практические задания, которые максимально точно моделируют ситуации реального производства и показывают практические навыки выпускников, из которых комбинат сможет выбрать лучших и принять на работу.  

По статистике ежегодно около 30% выпускников Липецкого политехнического техникума и Липецкого металлургического колледжа трудоустраиваются на НЛМК. С сентября этого года стартует проект «Целевое обучение студентов СПО» от НЛМК, который также позволит выявить кандидатов на досрочное трудоустройство под потребность комбината. 
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#образование #профориентация

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