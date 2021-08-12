В мире

49 минут назад

Посла РФ вызвали в МИД Ирана из-за снимка с британским послом

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#Посол #Иран #Россия #Британия

Посла России в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в министерство иностранных дел Ирана после публикации совместного фото с послом Великобритании.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал послов России и Великобритании в Тегеране за фотографию, опубликованную ранее в Twitter-аккаунте посольства РФ в Исламской Республике, - передает государственное информагентство IRNA.

"Я увидел крайне неуместный снимок. Мне нужно напомнить всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943 года. Иранский народ продемонстрировал — в том числе во время переговоров по ядерной сделке, — что его судьба НИКОГДА не может зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав", — написал глава иранской дипломатии в "Твиттере".

Посольством РФ в ИРИ в минувшую среду была опубликована фотография, на которой новый посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф сидит рядом с послом России Леваном Джагаряном перед зданием российского диппредставительства. Место и обстановка напомнили иранским властям Тегеранскую конференцию 1943 года (проходила с 28 ноября по 1 декабря) с тогдашними премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, президентом США Франклином Д. Рузвельтом и главой Советского Союза Иосифом Сталиным.

Тегеранская конференция широко известна среди иранцев как проявление "агрессии и унижения иранской идентичности и суверенитета". Фотография подверглась широкой критике со стороны всех слоев общества в СМИ ИРИ и социальных сетях, - отмечает IRNA.

Накануне посольство РФ в Иране сообщило, что посол России Леван Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году".
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#Посол #Иран #Россия #Британия

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