Проект реновации квартала на улице Гагарина сделают в НИИ

Работу поручили организации с колоссальным опытом.

«Управление градостроительства Липецкой области» определило победителя тендера на подготовку документации по планировке квартала, ограниченного улицами Гагарина, Балмочных и Вавилова в Липецке. Всего на аукцион вышли 12 организаций. По итогам рассмотрения заявок, предложений по стоимости работ и соответствия потенциальных подрядчиков требованиям победителем признали ООО «Научно-исследовательский институт «Земля и город». Свою работу в Липецке НИИ получит 3 278 000 рублей при начальной максимальной стоимости тендера в 3 849 066 рублей.Согласно данным единой информационной системы «Закупки», НИИ «Земля и город» имеет колоссальный опыт по планировке территорий городов. НИИ «Земля и Город» являлась поставщиком в 493 государственных контрактах на сумму 809 857 444 рубля. Портфолио института составляют более 700 завершенных проектов в большинстве регионов Российской Федерации. Компания, к примеру, сделала проект и планировки микрорайона в Южно-Сахалинске, планировку кварталов в Крыму, недавно взяла в работу объекты в Башкортостане и Ленинградской области.В Липецке сотрудникам НИИ предстоит разработать документацию для планировки более 55 га территории. Новый проект должен предусмотреть параметры планируемой застройки, учитывать развитие территории, в том числе — реконструкцию школы на улице Гагарина с увеличением ее мощности, дать варианты расположения учреждений социально-бытового обслуживания. Проект должен учитывать обеспечение квартала коммунальными сетями и транспортными инфраструктурой, а также благоустройство территории с ее озеленением. Подготовка проекта планировки квартала нужна для определения возможности развития территории в условиях сложившейся застройки, выбора планировочных и объемно-пространственных решений застройки.На разработку документации, проведение общественных обсуждений проекта, его корректировку и утверждение подрядчику отвели 150 дней.Напомним, что о реновации квартала на улице Гагарина говорят последние пять лет. Вариант застроить квартал новыми домами вместо старых двухэтажек интересовал не одного застройщика. Строительство нового квартала в районе нефтебазы планировали начать весной 2021 года. Компания «Интер» собирается построить на выкупленном участке в 56 соток первый из семи домов нового ЖК, который условно называют «Гагаринским».В 2018 году в мэрии заявляли, что ГК «Крайс» за свой счет предложила реновацию квартала 1951-1958 годов постройки. Инвестор предлагал за свой счет снести старые дома в границах улиц Нестерова, Качалова, Гагарина и переулка Попова, а затем возвести жилой массив класса «Комфорт Плюс». Проект воронежского застройщика предполагал появление нового жилого комплекса высотой 5-17 этажей с 300 тысячами квадратных метров жилья. Под эти планы попадали семь гектаров территории за Быхановым садом. Под снос предлагалось отправить 24 жилых дома, шесть из которых к тому времени (по улице Нестерова 1,3,7, по улице Гагарина, 86 и по переулку Попова, 3) уже были признаны городской администрацией аварийными.«Интер» планирует возвести новые многоквартирные дома разной этажности. Появятся ли там высотки в 25 этажей? На этот вопрос в прошлом году в мэрии Липецка ответили твердое «нет». Этажность нового квартала определят в градсовете.