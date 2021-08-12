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сегодня, 12:52

В Белгородской области перевернулась лодка с детьми

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#несчастный случай на воде #дети

Двое мужчин погибли.

По предварительным данным, накануне компания, отдыхавшая на берегу водоема села Крапивное Белгородской области, в частном порядке арендовала у местного жителя небольшую лодку. В нее сели двое мужчин, 28-летняя женщина и трое детей 8-ми, 6-ти и 2-х лет. Во время прогулки лодка перевернулась. Женщине и троим детям удалось спастись, 34-летний мужчина погиб, тело 38-летнего мужчины утром 12 августа извлечено из воды, - сообщается на сайте СК РФ по региону.

Яковлевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Белгородской области по факту инцидента на воде в селе Крапивном Яковлевского городского округа организовано проведение доследственной проверки.

Следователь и следователь-криминалист работают на месте происшествия. Лодка пришвартована к частному причалу, установлен ее владелец. Опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в пресс-релизе.
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#несчастный случай на воде #дети

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