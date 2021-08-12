Липецкие льготники получат на лечение еще 11,3 млн рублей

Деньги будут потрачены на их обеспечение бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Премьер-министр России подписал распоряжение о выделении еще 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в 2021 году.



На обеспечение льготников Липецкой области по распоряжению направят свыше 11,3 млн рублей. Чуть больше, 12,4 млн рублей, дополнительно поступят на эти цели в Курскую область. 12,5 млн рублей направят в Тамбовскую область, в Белгородскую — 17,4 млн рублей, а в Воронежскую — 20,2 млн рублей.



1,6 млрд рублей - нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого льготника.

