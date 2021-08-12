Общество

сегодня, 12:39

Липецкие льготники получат на лечение еще 11,3 млн рублей

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#льгота #лечение
Липецкие льготники получат на лечение еще 11,3 млн рублей

Деньги будут потрачены на их обеспечение бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Премьер-министр России подписал распоряжение о выделении еще 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в 2021 году.

На обеспечение льготников Липецкой области по распоряжению направят свыше 11,3 млн рублей. Чуть больше, 12,4 млн рублей, дополнительно поступят на эти цели в Курскую область. 12,5 млн рублей направят в Тамбовскую область, в Белгородскую — 17,4 млн рублей, а в Воронежскую — 20,2 млн рублей.

1,6 млрд рублей - нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого льготника.
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#льгота #лечение

Комментарии (2)

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Sel00k

сегодня, 12:48
"Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого льготника". Вот и получается что многие льготники ни разу так и не смогли воспользоваться
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Представляю!

сегодня, 12:45
Сколько льготников по умирают от такого лечения!.
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