В Липецке исполнили решение иностранного суда

Такие процессы — большая редкость в судебной практике.

Арбитражный суд Липецкой области признал и привел в исполнение иностранное арбитражное решение, поступившее из Минска. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального арбитражного суда, такие процессы — большая редкость. Обычно в год рассматривается не большего одного подобного дела.



Согласно АПК РФ решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, признаются и приводятся в исполнение в России. Порядок признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений предусмотрен Нью-Йоркской конвенцией ООН от 1958 года, участниками которой являются Российская Федерация (с 22.11.1960) и Республика Беларусь (с 13.02.1961). По ней каждое государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений.



На этот раз Нью-Йоркская конвенция ООН помогла ООО «Минский тракторный завод» дотянуться до предпринимателя из Липецкой области. Наш соотечественник должен был поставить заводу товар, но не сделал этого вовремя. За просрочку с липчанина потребовали 273 000 российских рублей пени, а также компенсацию судебных издержек. В Минске суд вынес решение в пользу завода. Но документы до должника не дошли: письмо с решением суда вернулось из Липецка обратно в Белоруссию.



Тогда минский суд в рамках конвенции отправил решение на исполнение в наш арбитраж. Аналогичное определение сделали и их липецкие коллеги: предпринимателю предъявят долги.



А вот в 2020 году липецкие судьи не согласились с мнением белорусских коллег. Так, липецкий арбитраж рассмотрел решение Экономического суда Витебской области Белоруссии. В Липецке отказали в удовлетворении ходатайства Государственного лесохозяйственного учреждения «Телеханский лесхоз» (Республика Беларусь, Брестская область) о признании и разрешении принудительного исполнения решения Экономического суда Витебской области на территории Российской Федерации.

