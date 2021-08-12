Михаил Тарасенко поздравил липецких летчиков с Днем Военно-воздушных сил России

«Ежегодно 12 августа мы отмечаем День Военно-воздушных сил России. Для военных летчиков из Липецкой области - это особая дата. В легендарном Липецком авиацентре прошли обучение тысячи авиационных командиров, в том числе более трехсот Героев Советского Союза.



С момента основания авиацентра липецкие летчики «поставили на крыло» более 40 типов самолетов и беспилотников. В их числе первые реактивные Ил-28, МиГ-15. Сегодня воины-авиаторы с честью продолжают лучшие традиции своих предшественников, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Благодарю всех военнослужащих ВВС и ветеранов за мужество и твердость характера.



Всем, кто охраняет небо России, обеспечивает спокойную жизнь граждан, желаю здоровья и благополучия, семейного счастья и успехов в боевой подготовке. Мы гордимся вами и надеемся на вас!»



Депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко.



