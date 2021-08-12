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сегодня, 13:00

Михаил Тарасенко поздравил липецких летчиков с Днем Военно-воздушных сил России

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Михаил Тарасенко поздравил липецких летчиков с Днем Военно-воздушных сил России
«Ежегодно 12 августа мы отмечаем День Военно-воздушных сил России. Для военных летчиков из Липецкой области - это особая дата. В легендарном Липецком авиацентре прошли обучение тысячи авиационных командиров, в том числе более трехсот Героев Советского Союза.

С момента основания авиацентра липецкие летчики «поставили на крыло» более 40 типов самолетов и беспилотников. В их числе первые реактивные Ил-28, МиГ-15. Сегодня воины-авиаторы с честью продолжают лучшие традиции своих предшественников, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Благодарю всех военнослужащих ВВС и ветеранов за мужество и твердость характера.

Всем, кто охраняет небо России, обеспечивает спокойную жизнь граждан, желаю здоровья и благополучия, семейного счастья и успехов в боевой подготовке. Мы гордимся вами и надеемся на вас!»

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко.

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