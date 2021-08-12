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Сотрудникам изолятора в Истре предъявлено обвинение в превышении полномочий
В Истре двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС), из которого сбежали пятеро заключенных, обвинили в превышении полномочий.
По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. После чего сотрудники изолятора покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения и ушли спать. Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки - двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей совершить побег. К настоящему времени двое из сбежавших задержаны, с ними работают следователи ГСУ СК России по Московской области, - говорится в сообщении Следственного комитета.
Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ) продолжается. Устанавливаются все причины и условия, а также иные лица, способствовавшие совершению данных преступлений, - говорится в пресс-релизе.