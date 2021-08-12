В Ельце обновят сквер Афганцев

Благоустройство планируют начать в 2022 году.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, на 2022 год запланировано благоустройство сквера Афганцев. Сейчас он представляет собой одновременно мемориальную площадку и музей военной техники под открытым небом.



Сквер Афганцев в Ельце - исторически сложившаяся достопримечательность. Во многом это заслуга ветеранов военной службы. Эта мемориальная зона была образована в городе в 1992 году. Тогда там установили памятный знак в честь солдат-ельчан, выполнявших свой долг на земле Афганистана в составе ограниченного контингента советских войск в 1979-1989-х годах. В 2007 году монумент был дополнен: рядом установили БМП-1, а также мраморные таблички с именами ельчан, погибших в различных горячих точках. В 2013 году музей военной техники под открытым небом пополнили самоходная гаубица САУ-2С1 «Гвоздика», бронетранспортер и две пушки. В 2019 году там установили списанный вертолет «Ми-24».



Сейчас подрядчик занимается проектно-изыскательскими работами, необходимыми для благоустройства. Экспертам нужно оценить состояние и потенциал территории в 3 га.



Проектировщики должны до 18 августа разработать 3D-эскиз обновления сквера Афганцев. Он должен содержать разбивку сквера на зоны, план покрытий проездов, тротуаров и площадок, проект по озеленению и расположению малых архитектурных форм, которые должны сочетаться со стилистикой сквера.



Подрядчик должен предусмотреть демонтаж существующего покрытия и вырубку растений, которые могут помешать реализации проекта благоустройства. В объемном эскизе предусмотрят зонирование сквера на прогулочную и мемориальную зоны. Проектировщики должны «легализовать» сложившиеся тропинки, предусмотреть отвод поверхностных вод.



Вместе с эскизом будет выполнен и сметный расчет стоимости благоустройства. За чей счет — городского, областного бюджетов или на гранты — будут благоустраивать сквер в мэрии Ельца не определили.