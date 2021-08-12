Ограничение скорости на площади Победы могут снять к концу месяца

До сентября специальная комиссия планирует принять сразу несколько дорожных объектов.

Ограничение скорости движения в 20 км/ч, введенное на площади Победы при начале ремонта кольца, планируют снять после приемки выполненных там работ. Об этом GOROD48 сообщили в администрации Липецка. Вместе с площадью Победы комиссия намерена принять еще ряд дорожных объектов. Точные сроки осмотра итогов ремонтных работ еще не определены. Не исключено, что это произойдет до начала сентября.



Ремонт кольца на площади Победы практически завершен. Рабочие вносят последние штрихи. Так, вчера в зоне автобусной остановки нанесли специальную разметку. Работы здесь выполняет ООО «Инфинити Групп». На площади Победы срезали почти восемь тысяч квадратных метров старого полотна, заменили по четыре люка и дождеприемника, уложили почти тысячу погонных метров бордюров. Новое покрытие сделали из асфальтобетона и битумной смеси.



Общая сумма вознаграждения подрядчика за дорожные ремонты в 2021 году составит 92 959 486 рублей. Но, помимо площади Победы, «Инфинити Групп» выполняло ремонт и на других участках: это улицы Тельмана Космонавтов (Сселки), Писарева (Дачный), Пушкина, Расковой. Стоимость ремонта кольца на площади Победы составила порядка 15 млн рублей.