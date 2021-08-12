Происшествия
54 минуты назад
Задержана липчанка, возглавлявшая крупную наркосеть
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Жительница Липецкой области организовала преступный бизнес в нескольких регионах
В Тамбовской области сотрудниками полиции совместно с ФСБ, с ноября прошлого года по март нынешнего выявлены и задержаны девять представителей преступной группы занимающейся распространением наркотиков через интернет-магазин.
У задержанных существовало строгое распределение криминальных ролей, каждый выполнял обособленную функцию: рекламщика, оптового курьера, фасовщика, закладчика наркотических средств. Они соблюдали строгие правила конспирации - была исключена возможность визуального и голосового контакта сбытчика и покупателя, а также исключены встречи между самими участниками преступного сообщества. Общение происходило через специальные программы смартфонов для обмена сообщениями, а передача товара покупателям осуществлялась по средству тайниковых вложений. Оплата товара проводилась через банковские карты, интернет-кошельки, зарегистрированные на посторонних лиц, сообщает «МВД Медиа».
У наркотической ОПГ существовал свой «общак», для оплаты транспортных расходов, сотовой связи, Интернета, а также для вознаграждения их деятельности. По данным полицейских, наркотики поставлялись из Московской области.
В результате операции МВД и ФСБ интернет-магазин был заблокирован, а куратор наркосети задержана. Женщина проживала на территории Липецкой области. Она организовала аналогичный бизнес также на территории ряда регионов Центрального федерального округа, в том числе в Липецкой области, на территории которой при обысках съёмных квартир фигурантов и в местах закладок было изъято три килограмма героина.
Следственным управлением УМВД России по Тамбовской области в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества». Восемь фигурантов заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
У задержанных существовало строгое распределение криминальных ролей, каждый выполнял обособленную функцию: рекламщика, оптового курьера, фасовщика, закладчика наркотических средств. Они соблюдали строгие правила конспирации - была исключена возможность визуального и голосового контакта сбытчика и покупателя, а также исключены встречи между самими участниками преступного сообщества. Общение происходило через специальные программы смартфонов для обмена сообщениями, а передача товара покупателям осуществлялась по средству тайниковых вложений. Оплата товара проводилась через банковские карты, интернет-кошельки, зарегистрированные на посторонних лиц, сообщает «МВД Медиа».
У наркотической ОПГ существовал свой «общак», для оплаты транспортных расходов, сотовой связи, Интернета, а также для вознаграждения их деятельности. По данным полицейских, наркотики поставлялись из Московской области.
В результате операции МВД и ФСБ интернет-магазин был заблокирован, а куратор наркосети задержана. Женщина проживала на территории Липецкой области. Она организовала аналогичный бизнес также на территории ряда регионов Центрального федерального округа, в том числе в Липецкой области, на территории которой при обысках съёмных квартир фигурантов и в местах закладок было изъято три килограмма героина.
Следственным управлением УМВД России по Тамбовской области в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества». Восемь фигурантов заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
1015