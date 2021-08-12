Происшествия
сегодня, 08:15
Пострадавшие автовладельцы жалуются, что упавшее вчера дерево никто не хочет убирать с машин
Упавшее вчера напротив дома №23 по улице Космонавтов дерево до сих пор так и не убрали с автомобилей.
Как рассказал GOROD48 владелец автомобиля «Лада Гранта» Сергей Смольянинов (его машина повреждена сильнее всех), всевозможные службы до сих пор не могут определиться, кто должен убирать упавшее вчера на автомобили дерево.
Напомним, 11 августа в Липецке напротив дома №23 по улице Космонавтов дерево упало сразу на несколько автомобилей: «Ладу Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ-2114» и «Ладу Веста».
- Никто ничего до сих пор не сделал, - рассказал Сергей Смольянинов. - Приезжала машина МЧС, предложили только опилить дерево, но тогда автомобили будут повреждены ещё сильнее. Здесь нужен кран, чтобы поднять ствол! Инженер УК «Парус» также был на месте, но в управляющей компании сказали, что это не их дело, что это территория города. А в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка ранее сообщили, что информация передана в полицию и ЕДС ЖКХ области для принятия мер… А дерево так и лежит на машинах!
Напомним, 11 августа в Липецке напротив дома №23 по улице Космонавтов дерево упало сразу на несколько автомобилей: «Ладу Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ-2114» и «Ладу Веста».
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