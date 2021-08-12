Пострадавшие автовладельцы жалуются, что упавшее вчера дерево никто не хочет убирать с машин

Упавшее вчера напротив дома №23 по улице Космонавтов дерево до сих пор так и не убрали с автомобилей.

- Никто ничего до сих пор не сделал, - рассказал Сергей Смольянинов. - Приезжала машина МЧС, предложили только опилить дерево, но тогда автомобили будут повреждены ещё сильнее. Здесь нужен кран, чтобы поднять ствол! Инженер УК «Парус» также был на месте, но в управляющей компании сказали, что это не их дело, что это территория города. А в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка ранее сообщили, что информация передана в полицию и ЕДС ЖКХ области для принятия мер… А дерево так и лежит на машинах!









