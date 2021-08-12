Происшествия

сегодня, 08:15

Пострадавшие автовладельцы жалуются, что упавшее вчера дерево никто не хочет убирать с машин

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#дерево
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Пострадавшие автовладельцы жалуются, что упавшее вчера дерево никто не хочет убирать с машин

Упавшее вчера напротив дома №23 по улице Космонавтов дерево до сих пор так и не убрали с автомобилей.

Как рассказал GOROD48 владелец автомобиля «Лада Гранта» Сергей Смольянинов (его машина повреждена сильнее всех), всевозможные службы до сих пор не могут определиться, кто должен убирать упавшее вчера на автомобили дерево.

- Никто ничего до сих пор не сделал, - рассказал Сергей Смольянинов. - Приезжала машина МЧС, предложили только опилить дерево, но тогда автомобили будут повреждены ещё сильнее. Здесь нужен кран, чтобы поднять ствол! Инженер УК «Парус» также был на месте, но в управляющей компании сказали, что это не их дело, что это территория города. А в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка ранее сообщили, что информация передана в полицию и ЕДС ЖКХ области для принятия мер… А дерево так и лежит на машинах!

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Напомним, 11 августа в Липецке напротив дома №23 по улице Космонавтов дерево упало сразу на несколько автомобилей: «Ладу Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ-2114» и «Ладу Веста».
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#дерево
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Комментарии (7)

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Русский и Шокерфейс

33 минуты назад
Ыть, а если это была бы не машина а ребенок на велосипеде, скорая помощь, наверное суть даже не в том что автомобили припаркованы где есть просто физическое место, а в том что наши дворы уже как гетто, простой пример это помойки ужаснее зрелища нет.
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ЮВП

47 минут назад
Парковка на дворовой территории должна быть платной, только так можно * "новолипчан" к жизни в городе. А деньги на зарплату дворников и благоустройство. Жопы наели, ходить разучились.
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Ромашка

51 минуту назад
Дерево ничьё)))
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Двор

56 минут назад
это не стоянка, в гараж машины гоняйте, а нет гаража -нет и машины.
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)))

57 минут назад
Все просто. Кто его уберет, тот и компенсации выплатит по суду. Потому и тянут, и будут тянуть до последнего
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Лукерья

сегодня, 08:37
Они только бабки высасывать, а так они ни при чём
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Ыть

сегодня, 08:24
А напомните мне, знатоки, по закону насколько по времени можно оставлять автомобиль с выключенным двигателем на придомовой не предназначенной для парковки территории? По сути все пострадавшие авто - брошенные или как?
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