Происшествия
44 минуты назад
В столкновении автобуса «ПАЗ» и «ВАЗа» погиб водитель легковушки
Пассажир «девятки» - в тяжелом состоянии
В социальных сетях размещено видео последствий страшной аварии в Тербунском районе — столкнулись автобус и легковушка.
Как сообщили GOROD48, авария произошла сегодня около семи часов вечера на трассе Хлевное-Тербуны.
- Автобус ПАЗ, принадлежащий частной компании, не занимающейся пассажирскими перевозками, выезжал на главную дорогу с прилегающей, и не пропустил «ВАЗ-2109» движущийся по главной. В результате столкновения погиб водитель «девятки», пассажир легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили GOROD48 в пресс-службе УВД России по Липецкой области. - Водитель ПАЗа не пострадал, в салоне автобуса больше никого не было.
Как сообщили GOROD48, авария произошла сегодня около семи часов вечера на трассе Хлевное-Тербуны.
- Автобус ПАЗ, принадлежащий частной компании, не занимающейся пассажирскими перевозками, выезжал на главную дорогу с прилегающей, и не пропустил «ВАЗ-2109» движущийся по главной. В результате столкновения погиб водитель «девятки», пассажир легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили GOROD48 в пресс-службе УВД России по Липецкой области. - Водитель ПАЗа не пострадал, в салоне автобуса больше никого не было.
Факт