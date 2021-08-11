Происшествия

44 минуты назад

В столкновении автобуса «ПАЗ» и «ВАЗа» погиб водитель легковушки

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#ДТП
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В столкновении автобуса «ПАЗ» и «ВАЗа» погиб водитель легковушки

Пассажир «девятки» - в тяжелом состоянии

В социальных сетях размещено видео последствий страшной аварии в Тербунском районе — столкнулись автобус и легковушка.

Как сообщили GOROD48, авария произошла сегодня около семи часов вечера на трассе Хлевное-Тербуны.

- Автобус ПАЗ, принадлежащий частной компании, не занимающейся пассажирскими перевозками, выезжал на главную дорогу с прилегающей, и не пропустил «ВАЗ-2109» движущийся по главной. В результате столкновения погиб водитель «девятки», пассажир легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили GOROD48 в пресс-службе УВД России по Липецкой области. - Водитель ПАЗа не пострадал, в салоне автобуса больше никого не было.
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#ДТП
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