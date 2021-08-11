Происшествия
сегодня, 21:25
МЧС: пожар в заповеднике на территории Усманского района потушен
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Площадь возгорания не превысила 30 гектаров.
На четвертые сутки пожар в Воронежском заповеднике на территории Усманского района рядом с двумя селами Студенского сельсовета в Липецкой области потушен. Об этом вечером 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что возгорание полностью локализовано сегодня во второй половине дня. Его площадь осталась прежней – 30 гектаров.
В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что возгорание полностью локализовано сегодня во второй половине дня. Его площадь осталась прежней – 30 гектаров.
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