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МЧС: пожар в заповеднике на территории Усманского района потушен

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#пожар #заповедник
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МЧС: пожар в заповеднике на территории Усманского района потушен

Площадь возгорания не превысила 30 гектаров.

На четвертые сутки пожар в Воронежском заповеднике на территории Усманского района рядом с двумя селами Студенского сельсовета в Липецкой области потушен. Об этом вечером 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что возгорание полностью локализовано сегодня во второй половине дня. Его площадь осталась прежней – 30 гектаров.
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#пожар #заповедник
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