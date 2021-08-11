Происшествия
сегодня, 17:13
Момент падения дерева на машины записала камера видеонаблюдения
Дерево упало на улице Космонавтов.
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Напомним, сегодня в Липецке напротив дома №23 на улице Космонавтов дерево упало сразу на несколько припаркованных во дворе автомобилей.
По словам очевидца Александра Путилина, упавшее дерево завалило сразу четыре автомобиля: «Лада Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ 2114» и «Лада Веста». Но в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка сообщили GOROD48, что на номер «112» поступило сообщение о том, что дерево повредило три припаркованных легковых автомобиля.
Момент падения дерева попал на запись камеры видеонаблюдения.
По словам очевидца Александра Путилина, упавшее дерево завалило сразу четыре автомобиля: «Лада Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ 2114» и «Лада Веста». Но в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка сообщили GOROD48, что на номер «112» поступило сообщение о том, что дерево повредило три припаркованных легковых автомобиля.
Момент падения дерева попал на запись камеры видеонаблюдения.
Вашему
Ванька Грозный
Animal planet.
гражданин начальник
Ваш
Житель
кит
Сначала купи гараж, а уж потом машину
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