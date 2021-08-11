Происшествия

сегодня, 17:13

Момент падения дерева на машины записала камера видеонаблюдения

10 1653
#дерево
3

Дерево упало на улице Космонавтов.

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Напомним, сегодня в Липецке напротив дома №23 на улице Космонавтов дерево упало сразу на несколько припаркованных во дворе автомобилей.

По словам очевидца Александра Путилина, упавшее дерево завалило сразу четыре автомобиля: «Лада Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ 2114» и «Лада Веста». Но в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка сообщили GOROD48, что на номер «112» поступило сообщение о том, что дерево повредило три припаркованных легковых автомобиля.

Момент падения дерева попал на запись камеры видеонаблюдения.
10 1653
#дерево
3

Комментарии (10)

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Вашему

15 минут назад
Когда страна рушилась,мы работали в полях,землёй занимались,а голодные,ненасытные москвичи путч устроили.А Вы и сейчас продолжаете разрушат.Закроют магазины и завоете.
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Ванька Грозный

22 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Animal planet.

29 минут назад
2 колымаги стоят там,где должна быть трава,то есть не газоне. Охамели совсем
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гражданин начальник

30 минут назад
Житель, а это не ты случаем подпилил дерево? )
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Ваш

33 минуты назад
Большевик, товарищ советикус, у вас совок рухнул, а вы и глазом не моргнули
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Житель

49 минут назад
А вот если бы машины не стояли то и дерево бы не упало
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кит

сегодня, 17:24
Вроде бы и ветра нет!Кто то подпилил!
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Сначала купи гараж, а уж потом машину

сегодня, 17:23
Дерево здесь не при чём, нечего было машины там ставить!!!
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Большевик

сегодня, 17:20
Что то у Вас всё рушится дорогие товарищи буржуи.
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Опять

сегодня, 17:18
Происки вандалов?
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