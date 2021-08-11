В России

18 минут назад

Российские пенсионеры в августе начали получать выплату 10 тысяч рублей

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#пенсия #выплаты #пенсионеры

Начисление выплат началось 1 августа. Точные сроки перечисления денег зависят от региона.

В августе российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого у них должен быть трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

"Единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии", — говорится на официальном сайте ПФР.

На единовременную выплату могут рассчитывать мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения. При этом с 2002 по 2004 год они должны были отчислять денежные средства на накопительную часть пенсии, - сообщает Konkurent.ru.

Выплаты начали перечислять с 1 августа. Точные сроки перечисления денег зависят от региона.

Ранее сообщалось, что примерно 2,1 миллиона российских пенсионеров в прошлом году решили не пользоваться накопительной частью пенсии, или же ее им не назначили. Причиной этому называют отсутствие системы информирования.
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#пенсия #выплаты #пенсионеры

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