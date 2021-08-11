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В России не обнаружено коронавируса со штаммом «Йота»
В России не было зафиксировано случаев заболевания штаммом коронавируса «Йота».
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора рассказали, что штамм коронавируса "дельта" сейчас вытесняет другие мутации, на этом фоне предпосылок к широкому распространению нового йота-штамма нет.
"Наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста", - пояснили в центре, добавив, что этот штамм выявляется преимущественно в США.
В "Векторе" добавили, что случаев заражения йота-штаммом коронавируса в России нет, - передает ТАСС.
"Собранные научные данные о варианте "йота" являются ограниченными. Подобно другим "вариантам, представляющим интерес", йота характеризуется наличием мутаций, которые оказывают влияние на некоторые характеристики вируса и по этой причине требуют наблюдения", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что, "среди прочего, у варианта йота отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам".
Вместе с тем, имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта йота в сравнении с другими вариантами, отметили в "Векторе".
Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования специалистов Департамента здравоохранения города Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. В нем сообщалось, что штамм коронавируса "йота", впервые обнаруженный в Нью-Йорке осенью 2020 года, передается на 15-25% быстрее других вариантов.
Также отмечалось, что эта мутация способна увеличить коэффициент смертности от инфекции, представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, - пишет издание news-medical.
"Наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста", - пояснили в центре, добавив, что этот штамм выявляется преимущественно в США.
В "Векторе" добавили, что случаев заражения йота-штаммом коронавируса в России нет, - передает ТАСС.
"Собранные научные данные о варианте "йота" являются ограниченными. Подобно другим "вариантам, представляющим интерес", йота характеризуется наличием мутаций, которые оказывают влияние на некоторые характеристики вируса и по этой причине требуют наблюдения", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что, "среди прочего, у варианта йота отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам".
Вместе с тем, имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта йота в сравнении с другими вариантами, отметили в "Векторе".
Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования специалистов Департамента здравоохранения города Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. В нем сообщалось, что штамм коронавируса "йота", впервые обнаруженный в Нью-Йорке осенью 2020 года, передается на 15-25% быстрее других вариантов.
Также отмечалось, что эта мутация способна увеличить коэффициент смертности от инфекции, представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, - пишет издание news-medical.