В Липецке дерево упало на четыре автомобиля

Сильнее всего пострадал автомобиль такси.

В Липецке напротив дома №23 на улице Космонавтов дерево упало сразу на четыре припаркованных автомобиля.















Как рассказал GOROD48 очевидец происшествия Александр Путилин, во время прогулки с дочерью он услышал хруст во дворе недалеко от Областного центра культуры, народного творчества и кино, а позже увидел, как упавшее дерево завалило сразу четыре автомобиля: «Лада Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ 2114» и «Лада Веста».





























- Сильнее всего досталось автомобилю такси «Лада Гранта», у «Фольксвагена» помят капот, - рассказал Александр Путилин.











К счастью, во время происшествия людей в машинах не было.







Как сообщили GOROD48 в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка, 15:30 на номер «112» поступило сообщение о том, что на улице Космонавтов у дома №23 упало дерево на три припаркованных легковых автомобиля.







- Информация передана в полицию и ЕДС ЖКХ области для принятия мер, - отметили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка.























