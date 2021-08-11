Происшествия

сегодня, 15:39

В Липецке дерево упало на четыре автомобиля

14 1892
#дерево
2

Сильнее всего пострадал автомобиль такси.

Загрузка плеера
В Липецке напротив дома №23 на улице Космонавтов дерево упало сразу на четыре припаркованных автомобиля.

упало1.jpg+2021-08-11-15.49.31.jpg

Как рассказал GOROD48 очевидец происшествия Александр Путилин, во время прогулки с дочерью он услышал хруст во дворе недалеко от Областного центра культуры, народного творчества и кино, а позже увидел, как упавшее дерево завалило сразу четыре автомобиля: «Лада Гранта», «Фольксваген Пассат», «ВАЗ 2114» и «Лада Веста».

дерево23.jpg+2021-08-11-15.38.02.jpg

упало2.jpg+2021-08-11-15.49.31.jpg

упало3.jpg+2021-08-11-15.49.31.jpg

- Сильнее всего досталось автомобилю такси «Лада Гранта», у «Фольксвагена» помят капот, - рассказал Александр Путилин.

дерево22.jpg+2021-08-11-15.38.02.jpg

К счастью, во время происшествия людей в машинах не было.

Как сообщили GOROD48 в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка, 15:30 на номер «112» поступило сообщение о том, что на улице Космонавтов у дома №23 упало дерево на три припаркованных легковых автомобиля.

- Информация передана в полицию и ЕДС ЖКХ области для принятия мер, - отметили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка.

упало6.jpg+2021-08-11-15.52.01.jpg

упало8.jpg+2021-08-11-15.52.01.jpg

упало7.jpg+2021-08-11-15.52.01.jpg
14 1892
#дерево
2

Комментарии (14)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мнение

3 минуты назад
Частный сектор, это до вас ИК-ологи не добрались) без порубочного билета
ответить

-

8 минут назад
Кому валежник хату топить?
ответить

липецк1

15 минут назад
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА ЗЕГЕЛЯ ДЕЛАТЬ ...НАДО СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОПЕЛИТЬ ....НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАДО .....КАК МНОГО МАТА В СТОРОНУ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УТРАМ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКА КОГДА НА РАБОТУ ЧЕРЕЗ МОСТ ЕДУТ ....КАК ОНИ ЭТО ВЫДЕРЖИВАЮТ ...НАДО СРОЧНО ЧИНУШАМ З.ПЛАТУ ПРИБАВЛЯТЬ
ответить

Лука Недрищев

21 минуту назад
Сначала купи гараж, а уж потом машину, мужик, в каждой теме про авто ты с одной и той же фразой. Признайся честно: ЧТО, КОТОРЫЙ УЖ ГОД НИКАК ГАРАЖ ПРОДАТЬ НЕ МОЖЕШЬ?
ответить

Ага

29 минут назад
Кощей, а потом 50 000 руб , штрафа . И стремянкой что бы спилить такое дереово не обойдёшься !
ответить

Кощей

36 минут назад
Почти у каждого подъезда то алкаши, то молодняк, то бабки языком чешут. Поставьте стремянку, возьмите пилу. В ваших же интересах.
ответить

Сначала купи гараж, а уж потом машину

40 минут назад
Нечего было их там ставить, дерево ни в чём не виновата!!
ответить

Пенсионер

50 минут назад
Теперь три ЛАДЫ седан - заниженных.
ответить

Красавчик

50 минут назад
Яндекс-такси как видно не совсем безопасное такси.
ответить

К счастью?

57 минут назад
А если бы были люди в авто, то ничего бы им небыло
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Директор строительной компании разбазарил зарплату рабочих
#самоуправство #зарплата #долг
12
Директор строительной компании разбазарил зарплату рабочих

сегодня, 13:13

Происшествия
На улице Студеновской в ДТП попали мотоцикл и две легковушки
#авария #ДТП
10
На улице Студеновской в ДТП попали мотоцикл и две легковушки

сегодня, 11:58

Происшествия
По двум резонансным ДТП в Липецке назначены экспертизы
#авария #ДТП
39
По двум резонансным ДТП в Липецке назначены экспертизы

сегодня, 11:18

Происшествия
Подозреваемому в обмане сидевшего рядом с Путиным ветерана продлили арест
#мошенничество #ветеран
18
Подозреваемому в обмане сидевшего рядом с Путиным ветерана продлили арест

сегодня, 09:55

Происшествия
Четыре человека пострадали из-за выезда на встречную полосу
#авария #ДТП
6
Четыре человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

сегодня, 09:42

Происшествия
В Липецке столкнулись «ВАЗ» и «Мерседес»
#авария #ДТП
19
В Липецке столкнулись «ВАЗ» и «Мерседес»

сегодня, 09:24

Происшествия