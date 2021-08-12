Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 12 августа. Сегодня водителям стоит быть особо внимательными: на развязке у памятника Танкистам включили светофоры. В городе работает овощная ярмарка. Врач центра здоровья расскажет о профилактике сахарного диабета. Юных липчан приглашают на бесплатные занятия, а всех желающих — на открытие «улётной» выставки. Сегодня — самая романтичная ночь года.

Погода



В Липецке сегодня ожидается переменная облачность, днем небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура от +27 до +29 градусов. Ветер северный, 7-12 м/с.



День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году – 6 градусов тепла.



Дороги



На всех подъездах к кольцу у памятника Танкистам включили светофоры — будьте внимательнее!



ЛипецкЯндекс.Карты







Рецепт дня



Блогер из Липецка Нина делится фирменным рецептом сочного угощения из курицы.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Выпечка и полуфабрикаты Липецк (@nina_vipechka_lipeck)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Утро с пользой



В четверг утром, в 08:30, в научной библиотеке начнется «Йога с книгой». Любителей софт-фитнеса ждут и в городских парках.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Парки48 | Парки Липецка (@parki48lip)



Прививка на шоппинге



В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в семи точках, шесть из них — торговые центры. Перед вакцинацией от COVID-19 нужно пройти осмотр у терапевта.







Городская ярмарка



Вплоть до 14 августа у ДК «Городской» (Коммунистическая, 17) будет работать сезонная овощная ярмарка. Примерные цены: картофель по 23 р/кг, морковь по 25 р/кг, капуста белокочанная по 33 р/кг, лук репчатый по 20 р/кг, свекла по 22 р/кг.



Эфир с врачом



В 11:00 управление здравоохранения начнет прямой эфир, посвященный профилактике сахарного диабета. Про нее расскажет заведующая Центром здоровья поликлиники №2.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление здравоохранения ЛО (@uzalo48)



Юные натуралисты



Центр «ЭкоСфера» ждет юных липчан на бесплатные занятия. Учреждение готово предложить сразу несколько направлений: естественнонаучное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое и техническое. Прием заявлений на новый учебный год уже начался. Подробную информацию об условиях зачисления можно узнать по телефону 47-61-13.



Бассейн у пляжа



Департамент градостроительства и архитектуры Липецка продолжает общественные обсуждения проекта межевания и планировки территории Нижнего парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. В многофункциональном спортивный комплексе разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис. Предложения и замечания по проекту можно подавать на электронный адрес



Наша гордость



Выставка ко Дню военно-космических сил России откроется 12 августа в Центре изобразительных искусств (ТЦ «Ноябрьский») в Липецке.







Ночь романтики



Весь август в небе можно наблюдать метеорный поток из созвездия Персей. Условия наблюдения Персеид в 2021 году – благоприятные. В ночь максимума, с 12 на 13 августа, при ясной погоде можно насчитать до 110 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Будете загадывать желания?



Новинки проката



В четверг на экраны липецких кинотеатров выходят новые фильмы. Среди премьер — боевик, ужастик, музыкальная драма, триллер, авторская трагикомедия. Расскажем о трех картинах, которые, как мы думаем, достойны внимания зрителей.



«Магия лунного света» (12+). 1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. Перевыпуск трагикомедии Вуди Аллена с Колином Фёртом и Эммой Стоун.





«Не дыши 2» (18+). Продолжение леденящего кровь триллера об одиноком слепом старике, который не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но от прошлых грехов так просто не убежишь.





«Аннетт» (18+). Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу (Марион Котийяр), и остаётся с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.



В Липецке сегодня ожидается переменная облачность, днем небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура от +27 до +29 градусов. Ветер северный, 7-12 м/с.День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году – 6 градусов тепла.На всех подъездах к кольцу у памятника Танкистам включили светофоры — будьте внимательнее!Развязка на площади Танкистов – одна из самых крупных в городе, расположена на въезде в Липецк со стороны Воронежского шоссе. В прошлом году здесь произошло пять ДТП, в которых пострадали семь человек. В связи с этим приняли решение установить светофоры на каждом примыкании к кольцу.Блогер из Липецка Нина делится фирменным рецептом сочного угощения из курицы.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В четверг утром, в 08:30, в научной библиотеке начнется «Йога с книгой». Любителей софт-фитнеса ждут и в городских парках.В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в семи точках, шесть из них — торговые центры. Перед вакцинацией от COVID-19 нужно пройти осмотр у терапевта.Вплоть до 14 августа у ДК «Городской» (Коммунистическая, 17) будет работать сезонная овощная ярмарка. Примерные цены: картофель по 23 р/кг, морковь по 25 р/кг, капуста белокочанная по 33 р/кг, лук репчатый по 20 р/кг, свекла по 22 р/кг.В 11:00 управление здравоохранения начнет прямой эфир, посвященный профилактике сахарного диабета. Про нее расскажет заведующая Центром здоровья поликлиники №2.Центр «ЭкоСфера» ждет юных липчан на бесплатные занятия. Учреждение готово предложить сразу несколько направлений: естественнонаучное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое и техническое. Прием заявлений на новый учебный год уже начался. Подробную информацию об условиях зачисления можно узнать по телефону 47-61-13.Департамент градостроительства и архитектуры Липецка продолжает общественные обсуждения проекта межевания и планировки территории Нижнего парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. В многофункциональном спортивный комплексе разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис. Предложения и замечания по проекту можно подавать на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru Выставка ко Дню военно-космических сил России откроется 12 августа в Центре изобразительных искусств (ТЦ «Ноябрьский») в Липецке.Весь август в небе можно наблюдать метеорный поток из созвездия Персей. Условия наблюдения Персеид в 2021 году – благоприятные. В ночь максимума, с 12 на 13 августа, при ясной погоде можно насчитать до 110 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Будете загадывать желания?В четверг на экраны липецких кинотеатров выходят новые фильмы. Среди премьер — боевик, ужастик, музыкальная драма, триллер, авторская трагикомедия. Расскажем о трех картинах, которые, как мы думаем, достойны внимания зрителей.«Магия лунного света» (12+). 1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. Перевыпуск трагикомедии Вуди Аллена с Колином Фёртом и Эммой Стоун.«Не дыши 2» (18+). Продолжение леденящего кровь триллера об одиноком слепом старике, который не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но от прошлых грехов так просто не убежишь.«Аннетт» (18+). Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу (Марион Котийяр), и остаётся с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.