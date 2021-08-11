Липецкий ВТБ в первом полугодии увеличили выдачу ипотеки на 18%

Развитие цифровизации и повышение качества классического, «живого» обслуживания, рост кредитования юридических и физических лиц, бизнес-проекты и интерес липчан к инвестпродуктам – в подразделении банка ВТБ (ПАО) в Липецкой области подвели итоги работы за первое полугодие 2021 года.

По итогам работы банка за первое полугодие 2021 года кредитный портфель подразделения составил 37,5 миллиарда рублей, увеличившись за 6 месяцев на 18%. Управляющий ВТБ в Липецкой области Александр Прокопенко рассказал, что заметный рост показал кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса – на 25%. По итогам полугодия он достиг 22,2 миллиарда рублей: «Мы не только сохранили клиентов в пандемийный год – число клиентов - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц- даже выросло. Этому способствовали бесплатное открытие счетов, работа с различными государственными программами поддержки», - отметил Александр Прокопенко.

Розничный кредитный портфель на 1 июля достиг 15,3 миллиарда рублей, что на 11% больше по сравнению с началом года. Чуть меньше половины его объема – 6,7 миллиарда рублей – составила ипотека (+11% с начала года). На кредиты наличными в портфеле пришлось 7,1 миллиарда рублей, их рост составил также 11%, автокредиты выросли на 8%, до 1 миллиарда рублей.

Всего за первое полугодие банк оформил жителям Липецкой области 5,5 тысячи кредитов на 4,2 миллиарда рублей, или на 40% больше к прошлогоднему показателю. Из них 850 займов на 1,7 миллиарда рублей были представлены на покупку жилья, что на 18% выше того же периода 2020 года. Объем выдачи кредитов наличными составил 2,2 миллиарда рублей (+58%), автокредитов – 330 миллионов рублей (+73%). «Ипотека – одно из перспективных направлений развития. Летом спрос на нее традиционно снижается, однако в этом году мы не заметили падения. В числе основных факторов стала программа господдержки. Кроме того, спрос на жилье от застройщика у липчан в нынешнем году превышал ожидания от продаж. В целом кредитование граждан выросло, поскольку сегодня люди от накопления возвращаются к приобретению, это сказывается на оживлении потребительского, ипотечного и автокредитования», - рассказал Александр Прокопенко.





Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 18 миллиардов рублей, за шесть месяцев он вырос на 9%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на треть, до 6,3 миллиарда рублей. По мнению Александра Прокопенко, интерес к инвестициям обусловлен ростом финансовой грамотности липчан – толчком к изучению этого способа работы капитала стала пандемия.

Эпидемиологическая ситуация в прошлом году повлияла на ускорение процессов цифровизации. К примеру, ту же ипотеку теперь можно оформить без посещения офисов банка и застройщиков. Полный цикл сделки можно провести в онлайн-формате. «В соответствие с принятой стратегией развития сегодня мы делаем акцент на внедрение цифровых продуктов, безбумажной технологии, максимальном упрощении всех процедур. В то же время мы остаемся «классическим» банком, который не планирует уходить от «живого» общения. Мы делаем все, чтобы клиентам было комфортно, свои вопросы они смогут решать наиболее удобным для них способом – с помощью цифровых сервисов, или при посещении офиса», - пояснил управляющий банка ВТБ в Липецкой области.

Подводя итоги полугодия, Александр Прокопенко отметил: «Начало текущего года отмечено стабильным ростом бизнеса банка в регионе. Нам удалось совершить качественный рывок в корпоративном сегменте, существенно расширить клиентскую базу и нарастить портфель займов. По ключевым направлениям розничного кредитования – ипотеке, автокредитам и кредитам наличными – липецкий ВТБ также увеличил объемы выдачи. Все стоящие перед нами задачи мы реализуем в рамках стратегических ориентиров ВТБ по улучшению клиентского сервиса и цифровизации банковских услуг».





