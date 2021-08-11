Представитель «Nikе» сдал липецкую точку с контрафактом

Сигнал подтвердился. На владельца товара завели административное дело.

23 марта 2021 в УМВД России по Липецкой области поступило обращение представителя компания «Найк Инноувейт С.В.» о незаконном использовании лейбла «Nikе» в торговых точках на рынке «Спутник» в Липецке. Полиция вышла на проверку — сигнал подтвердился.



В торговых точках, оформленных на гражданина Вьетнама, был выявлен факт продажи контрафакта. Там предлагали спортивную одежду с логотипами «Nikе» и «Adidas». Весь товар, порядка 20 толстовок и спортивных брюк, отправили на экспертизу. Исследование и запрос документов о праве реализации товара подтвердили: вьетнамец под известными лейблами сбывал липчанам контрафакт. На бизнесмена был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ.





Материалы дела рассмотрел региональный арбитраж. На первый раз иностранец отделался предупреждением, но весь изъятый товар отправили на уничтожение.