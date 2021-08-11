Происшествия

38 минут назад

Директор строительной компании разбазарил зарплату рабочих

741
#самоуправство #зарплата #долг
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Директор строительной компании разбазарил зарплату рабочих

Мужчину обвинили в преступлении «против конституционных прав и свобод человека и гражданина» - он не платил подчиненным.

Мировой судья судебного участка № 15 Советского района Липецка вынесла приговор генеральному директору местной строительной компании. Сейчас она находится в стадии ликвидации. Управленцу вменили в ответственность по ч. 2  ст. 145.1 УК РФ : мужчина должен был платить зарплату рабочим, но пустил деньги на иные цели.

Как указано в материалах суда, подсудимый с 2013 года работал в компании генеральным директором. В числе его обязанностей была и своевременная выплата зарплаты сотрудникам. Как установило следствие, с августа 2019 по октябрь 2020 года генеральный директор «умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении материальной выгоды для себя и иной личной заинтересованности, выразившейся в намерении продолжать развитие и функционирование организации, в желании максимально длительный срок оставаться в занимаемой должности генерального директора, с целью извлечения из своего положения выгод имущественного характера, желании пользоваться своими полномочиями по распоряжению имуществом и финансовыми средствами компании, стремлении сформировать положительный имидж, положительно зарекомендовать компанию и себя, как руководителя, перед контрагентами, с целью получения дальнейших заказов на выполнение работ, имеющиеся денежные средства в сумме 9 047 649 рублей 98 копеек использовал не на выплату заработной платы в полном объеме, а израсходовал на прочие цели».

Директор зарплатами рабочих гасил командировочные расходы, траты по хозяйству, покупал товары, рассчитывался с кредиторами. Сумма задолженности компании по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед работниками составила 1 898 304 рубля. Без зарплат или с неполными выплатами трудились почти три десятка человек.

Подсудимый частично признал свою вину. Он рассказал, что всегда старался вовремя платить заработную плату работникам организации. А долги якобы образовались из-за стечения обстоятельств: его длительной командировке в Тамбовскую область из-за сложных работ по госконтракту, потом с марта 2020 года офис был на «удаленке», с работниками офиса он встречался по выходным и подписывал документы.

Суд признал директора виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства. Вместе с тем за подчиненными директора осталось право потребовать выплаты долгов в рамках гражданского дела. Поэтому суд не снял арест с имущества и счетов как самого директора, так и строительной компании.
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#самоуправство #зарплата #долг
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